« On a fait une manifestation sur l’hôpital pour dénoncer le génocide à Gaza et l’escalade guerrière »

Informations ouvrières et L’insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

Peux-tu te présenter et nous parler des initiatives contre la guerre que vous avez organisées sur l’hôpital?

Je suis infirmier et militant CGT à l’hôpital Beaujon à Clichy dans le 92. Depuis plus de vingt mois on a pris position contre ce qui se passe en Palestine, le génocide mené par l’armée israélienne face à un peuple sans défense, bloqué au niveau des aides humanitaires et qui ne demande qu’à vivre dignement.

On a fait un rassemblement et une manifestation sur notre hôpital il y a quelques jours pour dénoncer ce génocide et aussi l’escalade guerrière qui est menée dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou dans le conflit russe et ukrainien. De nombreux collègues ont répondu présents. On a vu vraiment les collègues déterminés par rapport à cette question.

Que penses-tu du mouvement dans les syndicats contre la guerre en ce moment?

On a vu une amplification du mouvement suite à ce qui s’est passé à Fos-sur-Mer avec le blocage par les dockers des convois d’armes qui devaient être amenés en Israël, puis toutes les prises de position intersyndicales contre les envois des armes, notamment à Roissy, Airbus ou dans les entreprises de composants électrotechniques, qui refusent de produire parce qu’ils savent que ça va être envoyé en Israël pour le génocide à Gaza.

Nous, ça fait plus de vingt mois qu’on prend position et qu’on dit à tous nos camarades et nos collègues de participer à toutes les initiatives contre le génocide et contre la guerre.

Le 5 octobre prochain, il y a un meeting contre la guerre qui va rassembler plusieurs personnalités, des députés de toute l’Europe, des militants syndicalistes, des associatifs, des intellectuels comme Annie Ernaux ou Ken Loach qui sont signataires d’un appel européen.À titre personnel, je serai à ce meeting et j’invite aussi mes camarades et mes collègues à y participer.

Je vais reprendre les mots d’ordre qui ont été scandés dans la manifestation d’il y a quelques jours par les collègues : « de l’argent pour la Sécu, pas pour les obus », « pour l’hôpital, pas pour les rafales. ».