Réfugiés : accord Macron-Starmer, « l’accord de la honte »

Le 10 juillet, le Premier ministre britannique Starmer et le président français ont passé un accord concernant « les migrants ». C’est-à-dire les dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient la guerre et la misère et cherchent à se réfugier dans un pays où leur vie sera moins terrible.

D e barbelés, aux murs hérissés tout autour de l’Union européenne (et en son sein entre les différents pays qui la composent) ils cherchent – de plus en plus difficilement – à éviter les différentes polices et autres milices privées chargées de les traquer et de les refouler. Sans oublier Frontex, « police européenne », qui les pourchasse impitoyablement. N’hésitant pas, entre autres actes barbares, à couler « les petits bateaux » dont parle cyniquement le Premier ministre social-démocrate K. Starmer.

Cet accord, en résumé (après ceux du Touquet en 2003 et l’accord Royaume-Uni-France de 2022), prévoit « le renvoi en France d’un migrant arrivant au (…)