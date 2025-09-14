Les réfugiés en Allemagne, une main d’œuvre surexploitée et désignée comme bouc-émissaire

Le programme du gouvernement allemand (CDU et SPD) menace gravement les droits et la protection des travailleurs migrants et réfugiés en Allemagne, explique le journal "Sopode" (Politique sociale et démocratie).

Travailleurs saisonniers venus de d’Europe de l’Est dans le Nord de l’Allemagne pour le ramassage des asperges (photo dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP).
Publié le 14 septembre 2025
« Le programme fondamental de la CDU, adopté le 7 mai 2024 (…) pourrait devenir un boulet de démolition pour la protection des réfugiés en Europe, avec des conséquences dramatiques pour le système européen des droits de l’homme dans son ensemble. » (pro Asyl, association d’aide aux réfugiés, 8 mai 2024.)

Le chancelier Merz (CDU)4La CDU est le parti de droite traditionnel en Allemagne, associé au parti bavarois CSU ; le SPD est le parti social-démocrate allemand, le FDP est un parti libéral, et l’AfD un parti d’extrême-droite. Le gouvernement actuel est une coalition entre la CDU, la CSU et le SPD. et le ministre fédéral de l’Intérieur Dobrindt (CSU) poursuivent avec constance la mise en œuvre du « retournement migratoire » annoncé : fermeture des frontières, interdiction immédiate de facto des admissions, fin du regroupement familial. Au-delà du « pare-feu » tant vanté, la CDU/CSU, le SPD, les Verts, le FDP et l’AfD sont unis dans la lutte contre les migrants.

Début août, Dobrindt a annoncé une nouvelle extension des contrôles aux frontières allemandes. De nouveaux vols d’expulsion vers l’Afghanistan et la Syrie sont également prévus.

Les demandeurs d’asile continuent d’être refoulés à la frontière allemande, malgré la décision du tribunal administratif de Berlin déclarant ces refus illégaux.

Le chancelier Merz affirme que l’immigration constitue une menace pour (…)

