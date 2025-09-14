Les réfugiés en Allemagne, une main d’œuvre surexploitée et désignée comme bouc-émissaire

« Le programme fondamental de la CDU, adopté le 7 mai 2024 (…) pourrait devenir un boulet de démolition pour la protection des réfugiés en Europe, avec des conséquences dramatiques pour le système européen des droits de l’homme dans son ensemble. » (pro Asyl, association d’aide aux réfugiés, 8 mai 2024.)

Le chancelier Merz (CDU) et le ministre fédéral de l’Intérieur Dobrindt (CSU) poursuivent avec constance la mise en œuvre du « retournement migratoire » annoncé : fermeture des frontières, interdiction immédiate de facto des admissions, fin du regroupement familial. Au-delà du « pare-feu » tant vanté, la CDU/CSU, le SPD, les Verts, le FDP et l’AfD sont unis dans la lutte contre les migrants.

Début août, Dobrindt a annoncé une nouvelle extension des contrôles aux frontières allemandes. De nouveaux vols d’expulsion vers l’Afghanistan et la Syrie sont également prévus.

Les demandeurs d’asile continuent d’être refoulés à la frontière allemande, malgré la décision du tribunal administratif de Berlin déclarant ces refus illégaux.

Le chancelier Merz affirme que l’immigration constitue une menace pour (…)