En Allemagne, 55 000 jeunes manifestent : « Nous ne voulons pas tuer, nous voulons un avenir ! »

Merz a fait voter une nouvelle loi sur la conscription en Allemagne le 5 décembre. La loi prévoit un examen militaire obligatoire (musterung) pour les jeunes hommes nés à partir de 2008. Cet examen doit déterminer dans quelles fonctions un engagement militaire est possible. Il vérifie également l’aptitude générale au service. Si elle ne constitue pas encore une obligation de servir. Il est tout de même envisagé que si la Bundeswehr ne reçoit pas assez de volontaires, il pourrait y avoir tirage au sort pour décider qui sera contraint à accomplir le service militaire. Au Parlement (Bundestag) seuls les Verts, Die Linke, et l’AfD (extrême droite) ont voté contre.

La jeunesse allemande ne veut pas de cette marche au rétablissement (…)