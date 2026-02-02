Un général de l’armée à la tête d’une équipe de France Travail

« Le gouvernement entend s’attaquer au problème du chômage par le réarmement » Extrait du communiqué de la section fédérale FO des organismes sociaux (OSDD) « Le Bureau de la section fédérale des OSDD est choqué et réagit vivement à la proposition du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, annoncée sur France Info le mercredi 21 janvier : “On va créer une force spéciale défense au sein de France Travail pour nous mobiliser complètement, pour amener tous les travailleurs nécessaires pour que notre industrie de défense puisse se développer”. (…) FO condamne avec la plus grande fermeté la participation active de France Travail à la marche à la guerre voulue par le président Macron et l’intronisation de l’armée au sein du service public de l’emploi. Alors que les gouvernements successifs, et particulièrement celui sous la mandature d’Emmanuel Macron, se sont évertués à liquider des centaines de milliers d’emplois dans l’industrie ces dernières années, projetant des milliers de salariés, ouvriers et ingénieurs au chômage, le ministre du Travail entend missionner France Travail pour créer un pôle de recrutement afin de répondre aux besoins de l’industrie de défense. Rappelant les heures les plus sombres de notre histoire, le gouvernement entend s’attaquer au problème du chômage par le réarmement, préparant ainsi ouvertement la guerre. (…) À l’heure des massacres à Gaza, de la guerre en Ukraine qui a déjà fait 1,4 million de morts et de blessés, et des menaces de guerre qui pèsent désormais sur tous les continents, la section fédérale des OSDD s’élève contre la décision gouvernementale de prioriser les emplois dédiés à la fabrication des “engins de mort” destinés à faire la guerre et ôter les vies de nos enfants. La section fédérale des OSDD condamne cette “force spéciale défenses” et appelle à tout mettre en œuvre pour qu’elle ne voie pas le jour. »