Brésil : l’accord UE-Mercosur doit être rejeté !

« L’accord éliminera les droits de douane sur les importations de marchandises européennes vers les pays sud-américains. Sur les marchés des produits industriels, cela entraînera une concurrence brutale. » Un article du journal brésilien O Trabalho.

Vue aérienne d’une gigantesque exploitation de soja, à Montividiu dans l’ État de Goias au Brésil (photo AFP).
Par Alberto Handfas, O Trabalho
Publié le 3 février 2026
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les représentants du Mercosur ont signé, le 17 janvier, la version provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur.

Les négociations durent depuis un quart de siècle. Cela s’explique par le fait que les gouvernements européens, en plus de n’avoir jamais accepté un équilibre des conditions de négociation, ont toujours exigé des clauses qui piétinent la souveraineté nationale des pays du Mercosur, limitant leur droit à mettre en œuvre des politiques de développement.

C’est pourquoi, même des gouvernements plus conciliants envers le capital étranger, comme ceux de Fernando Henrique Cardoso ou de Michel Temer3Présidents du Brésil : Cardoso de 1995 à 2003 et Temer de 2016 à 2018., éprouvaient des difficultés à accepter les termes imposés. Ce n’est qu’en 2019, avec le duo Bolsonaro/Macri4Président de l’Argentine de 2015 à 2019., que le Mercosur a finalement capitulé et accepté les exigences de l’industrie (…)

