Brésil : l’accord UE-Mercosur doit être rejeté !

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les représentants du Mercosur ont signé, le 17 janvier, la version provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur.

Les négociations durent depuis un quart de siècle. Cela s’explique par le fait que les gouvernements européens, en plus de n’avoir jamais accepté un équilibre des conditions de négociation, ont toujours exigé des clauses qui piétinent la souveraineté nationale des pays du Mercosur, limitant leur droit à mettre en œuvre des politiques de développement.

C’est pourquoi, même des gouvernements plus conciliants envers le capital étranger, comme ceux de Fernando Henrique Cardoso ou de Michel Temer , éprouvaient des difficultés à accepter les termes imposés. Ce n’est qu’en 2019, avec le duo Bolsonaro/Macri , que le Mercosur a finalement capitulé et accepté les exigences de l’industrie (…)