En Italie, dans les urnes et dans la rue, le « non » à la politique de Meloni

Le samedi 28 mars, 300 000 personnes ont manifesté à Rome dans le cadre du mouvement international No Kings Day, contre la politique de guerre de Meloni et de Trump et l’augmentation des dépenses militaires.

  • Actualité internationale, Italie
Rome, samedi 28 mars. 300 000 personnes ont défilé pour le No Kings Day, contre la guerre (photo PTB).
Par Ophélie Sauger
Publié le 6 avril 2026
Temps de lecture : 2 minutes

Lundi 23 mars, le « non » au référendum sur la réforme de la justice l’emporte à 53,74 %, avec une très forte participation (59%), notamment chez les 18-28 ans où le « non » est majoritaire.

Ce vote exprime un rejet du gouvernement pro guerre et d’extrême droite de Meloni. Selon le journal L’Espresso, 30 % de ceux qui ont voté « non » ont déclaré avoir voté contre le gouvernement et sa politique. Le soir même, des milliers de personnes ont afflué dans les différentes villes italiennes avec des banderoles « Meloni démission », avec l’USB et Potere al Popolo.

Les jours suivant, le (…)

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