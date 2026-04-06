Lundi 23 mars, le « non » au référendum sur la réforme de la justice l’emporte à 53,74 %, avec une très forte participation (59%), notamment chez les 18-28 ans où le « non » est majoritaire.

Ce vote exprime un rejet du gouvernement pro guerre et d’extrême droite de Meloni. Selon le journal L’Espresso, 30 % de ceux qui ont voté « non » ont déclaré avoir voté contre le gouvernement et sa politique. Le soir même, des milliers de personnes ont afflué dans les différentes villes italiennes avec des banderoles « Meloni démission », avec l’USB et Potere al Popolo.

Les jours suivant, le (…)