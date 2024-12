Repères historiques sur la Syrie – La Syrie moderne a été créée par les accords Sykes-Picot entre la France et la Grande-Bretagne en 1920. Il s’agit d’un découpage colonial et d’une répartition des rôles des deux impérialismes. Avec le Liban, c’est la France qui obtient le contrôle de la Syrie. La Grande-Bretagne quant à elle installe ses troupes en Palestine et y favorise les implantations sionistes. – Dès 1957, la Syrie signe un accord de coopération avec l’URSS, ce qui la place, du point de vue de l’impérialisme américain, dans le « camp soviétique ». – Le parti Baas, nationaliste arabe, lié à l’Égypte de Nasser prend le pouvoir en 1963. Hafez al-Assad qui en est un dirigeant, s’appuyant sur la minorité religieuse alaouite dont il est issu, organise un coup d’État en 1966 et devient président de la Syrie en 1970. Les liens étroits avec l’URSS demeurent. – Le 6 octobre 1973, l’Égypte et la Syrie lancent une attaque sur plusieurs fronts contre Israël, qui avec l’aide américaine prend le dessus et écrase les armées syrienne et égyptienne. L’État israélien conquiert une partie du plateau du Golan, qui sera annexé en 1981. – La Syrie est dirigée d’une main de fer. En 1982, une révolte structurée par des groupes religieux musulmans est écrasée. On compte plus de 10 000 morts et jusqu’à 40 000 disparus. – Hafez al-Assad se range du côté des États-Unis lors de la première guerre contre l’Irak en 1990. Tout en maintenant ses contrats d’armement avec la Russie, la Syrie se rapproche des États-Unis, de l’Union européenne et de l’Arabie saoudite. – Après la mort de Hafez al-Assad en 2000, Bachar est appelé à lui succéder. Il dirige la Syrie depuis cette date, reprenant les méthodes autoritaires de son père. – En 2001, Bachar al-Assad libère des prisonniers politiques – principalement des communistes – dans le cadre d’une amnistie présidentielle visant à montrer un changement d’attitude. – En 2005, Bachar al-Assad renforce les liens avec la Russie de Poutine, qui annule 75 % de la dette syrienne. – À la suite du soulèvement des peuples tunisien et égyptien, une révolte nommée « jour de colère » par les militants démarre le 15 mars 2011. Des manifestations se déroulent à Damas et Alep pour réclamer des réformes démocratiques. Le régime réprime violemment les manifestants, des groupes armés la plupart se réclamant du « djihadisme » entrent en scène. – À partir de 2013, les États-Unis commencent à livrer des armes, dont des missiles Stinger aux rebelles. – Le 30 septembre 2015, pour défendre le régime en grande difficulté, la Russie engage une campagne de bombardements contre les rebelles. – Novembre-décembre 2024 : effondrement accéléré du régime. – 27 novembre : les forces rebelles lancent leur première attaque. – 30 novembre : les rebelles prennent le contrôle de la ville d’Alep dans le Nord. – 5 décembre : les rebelles prennent le contrôle de Hama. Hama est stratégiquement située à un carrefour clé du centre-ouest de la Syrie, offrant des lignes d’approvisionnement directes entre Damas et Alep. – 6 décembre : les rebelles prennent le contrôle de Deraa, foyer du soulèvement de 2011. – 7 décembre, prise de la ville de Homs. – 8 décembre : Damas – et le pouvoir d’Assad – tombent aux mains des rebelles.