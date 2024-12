En Algérie, plus de 50 jours de grève des étudiants en médecine

Voilà 50 jours que les étudiants des facultés de médecine (médecine, pharmacie, médecine dentaire) observent une grève quasi totale à l’échelle nationale.

Attachés à leurs revendications, qualifiées de légitimes y compris par les responsables du secteur de l’enseignement supérieur, les étudiants organisent également des sit-in quotidiennement au niveau des enceintes des facultés et annexes dans les quatre coins du pays.

En plus de scander à longueur de journées leurs aspirations, et de les porter sur des pancartes et banderoles, les rassemblements de protestation se transforment souvent en assemblées générales des étudiants où sont discutés démocratiquement les bilans d’étape, les comptes rendus des rencontres et négociations avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Régulièrement les étudiants se prononcent à la fin des débats par un vote sur la poursuite ou non du mouvement de grève. (…)