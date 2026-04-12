Projet de loi contre la « fraude sociale » : malheur aux pauvres !

Quelques mois après l’adoption, grâce au Parti socialiste, d’une loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 l’Assemblée nationale a adopté, ce 7 avril, une loi… contre la fraude sociale.

  • Actualité politique et sociale, Sécurité Sociale
Sébastien Lecornu, sur les bancs de l’Assemblée nationale, le 6 avril (photo AFP).
Par Nicole Bernard
Publié le 12 avril 2026
Temps de lecture : 3 minutes

Pour sauver les apparences, le projet de loi concernerait la fraude sociale et la fraude fiscale. Mais tout le monde comprend qu’il ne va pas se passer grand-chose contre la fraude fiscale5Voir la découverte de l’exemption fiscale dont bénéficient des milliers de foyers ultra-riches..

Le projet de loi contre la fraude sociale a pour but, selon la commission des Affaires sociales du Sénat, « de mieux lutter contre les comportements abusifs en matière de santé et de risques professionnels, quelle que soit leur origine ».

De quoi s’agit-il ? De vraies fraudes ? Ou, tout simplement, de prestations qui coûtent trop cher et qui, du coup, sont certainement demandées « d’une manière abusive » ? Y a-t-il vraiment tellement de fraudes à la Sécurité sociale qu’il faille adopter une loi ?

On peut se poser la question quand on lit ce que déclare le très officiel Haut Comité pour le financement de la (…)

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