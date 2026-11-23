Confronté à la résistance de l’ensemble des confédérations syndicales, et même des représentants du patronat, le gouvernement Macron-Lecornu a recouru aux méthodes les plus brutales afin d’imposer l’attribution du marché de la complémentaire santé des agents de la Sécurité sociale au tandem d’assureurs Alan/Allianz. Au-delà de la controverse sur la proximité connue entre la macronie et Alan, l’affaire constitue un véritable coup d’État au sein de la Sécurité sociale, une nouvelle attaque d’ampleur contre ses fondements au profit d’une logique commerciale et financière.

Le marché de la complémentaire santé devant être renouvelé au 1er janvier 2027, le gouvernement, par le truchement de l’UCANSS (fédération employeurs) a tout d’abord imposé en 2025 aux fédérations syndicales de la Sécurité sociale un appel d’offre public alors que les agents sont de droit privé.

L’objectif était de rompre avec la procédure de recommandation habituelle, contenue dans un accord conventionnel de 2008, qui donnait à une commission paritaire de pilotage la prérogative d’attribution de ce marché, et donc aux organisations syndicales qui y siègent un rôle de co-décision dans le choix des opérateurs. Dans les faits, et malgré l’opposition farouche de toutes les fédérations syndicales (…)