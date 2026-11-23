Les plénums et les assemblées citoyennes sont très actifs. Les plénums se consacrent actuellement à la formation du gouvernement. La composition du gouvernement sera décidée à la majorité des plénums étudiants.

« Chaque jour, plusieurs dizaines de responsables politiques et de hauts fonctionnaires sont arrêtés : d’anciens ministres, des hauts responsables de la police et de la BIA (Agence de renseignement et de sécurité), des directeurs d’entreprises publiques, des dirigeants de grandes entreprises privées liées au SNS (le parti précédemment au pouvoir), des directeurs de prison ainsi que des criminels. Certains ont été interceptés dans les aéroports, tandis que d’autres ont réussi à prendre la fuite.

Pour le moment, les arrestations concernent principalement des abus de pouvoir, (…)