Mercredi 8 avril, le gouvernement a présenté en conseil des ministres l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) dont Macron vise une adoption d’ici le 14 juillet prochain. Le texte prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2030 qui s’ajoutent aux 413 milliards déjà prévus soit un total de 449 milliards d’euros ! La marche à la guerre est bel et bien là.

Mais pour le gouvernement, « les crises s’accumulent soudainement » (l’Opinion, 14 avril). La loi Yadan doit être débattue à partir du jeudi 16 avril : c’est le résultat de la pétition en ligne, largement portée et diffusée par la France insoumise, qui a quasiment atteint les 700 000 signatures. Cette loi vise à empêcher toute contestation d’Israël et de la politique de Netanyahou et à criminaliser ceux qui dénoncent sans relâche le génocide en cours à Gaza a du plomb dans l’aile. Le groupe Modem a annoncé qu’il ne la voterait pas favorablement dans la foulée du PS, des Verts et du PC qui voteront eux contre.

Il ne reste plus que la droite, le RN et quelques députés macronistes pour la voter. Et les mobilisations contre cette loi inique se multiplient, en province comme à Paris, près de l’Assemblée nationale et à la Sorbonne. Jeudi 16 avril, la CGT et FO d’Île-de-France appellent à un rassemblement à partir de 12 heures à proximité de l’Assemblée nationale pour appeler « les députés à voter contre. Stop à la guerre! Arrêt immédiat des massacres des peuples palestiniens, libanais et iraniens » . Rassemblement soutenu par la France insoumise et de nombreuses associations.

Lundi 13 avril, les avocats et personnels de la justice se sont largement mobilisés à l’occasion d’une journée « Justice morte » contre la loi SURE portée par Gérald Darmanin. Un mouvement de protestation porté en profondeur par 130 barreaux (sur 164) qui avaient voté la grève.

Le même jour, le gouvernement a dû reculer sur son projet de texte sur le travail le 1er Mai en renonçant à légiférer. En toile de fond de cette reculade, une crise dans la majorité entre Gabriel Attal, président du groupe Ensemble à l’Assemblée nationale et ardent défenseur de ce texte, et le gouvernement, préoccupé par le maintien de son accord avec le PS (et les dirigeants des confédérations) sur la stabilité jusqu’en 2027.

Les prix à la pompe continuent de s’envoler, pas loin de 100 euros à débourser pour un plein de carburant! Les semblants d’annonces de Lecornu n’ont évidemment pas fait baisser les prix d’un centime. À Nantes, les unions départementales FO, CGT, FSU et Solidaires de Loire-Atlantique (44) ont organisé un rassemblement devant la préfecture pour le plafonnement du prix des carburants.