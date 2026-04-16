Loi Yadan : La contestation enfle, la « majorité présidentielle » se fissure

Sur le site de l’Union juive française pour la paix (UJFP), Étienne Balibar, professeur émérite à l’université Paris-Nanterre, frappe fort : « La loi Yadan, qui prétend protéger les Juifs contre de nouvelles formes d’antisémitisme, contribuerait, si elle était adoptée, à leur intensification ». Plus grave encore, elle « conduira à désigner tout citoyen juif de notre pays comme un représentant volontaire ou involontaire des politiques israéliennes ». Et Balibar d’asséner : « Bien loin d’universaliser la défense des Juifs et de garantir leurs droits égaux, elle les essentialise et les soumet de nouveau à l’emprise des vieux préjugés de l’antisémitisme historique ». L’accusation est frontale : loin de protéger, la loi essentialise, stigmatise et expose.

Dans l’Humanité, l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic dénonce une machine à arbitraire : « Ce sera de l’arbitraire (…). Je n’avais jamais vu ça. » Le magistrat attaque au cœur du dispositif : « Cette loi introduit la notion de provocation implicite au terrorisme. Il faudra être censeur de la pensée des autres. » Pour lui, il s’agit d’une attaque directe contre la liberté d’expression et d’une extension sans précédent d’un droit pénal déjà instable : « Le terrorisme est déjà la notion la plus floue du droit pénal français ».

La contestation déborde désormais largement les cercles habituels. De L’Express au Figaro, les critiques convergent autour de la défense des libertés fondamentales. Anne Rosencher, directrice de la rédaction de L’Express, alerte au nom de la « nécessaire défense de la liberté d’expression » : « Créer ce lien organique entre Israël et les Français juifs (…) me paraît une concession faite aux antisémites. » Elle enfonce le clou : « Non seulement la loi Yadan serait inefficace, mais elle attiserait en plus un sentiment de résistance clandestine. »

Le MoDem exige « son retrait de l’ordre du jour »

Même du côté de certains éditorialistes des groupes Bolloré et Dassault, le texte suscite l’inquiétude. Mathieu Bock-Côté, soutenu par Eugénie Bastié, dénonce dans Le Figaro « l’instauration d’un délit d’opinion » : on ne « se contentera plus de traîner devant les tribunaux des gens pour ce qu’ils ont dit, mais aussi pour ce qu’ils ont voulu dire sans l’avoir pourtant dit ».

Le signal politique le plus fort vient désormais de l’Assemblée. Après le groupe parlementaire socialiste, qui annonce voter contre malgré le maintien de François Hollande et Jérôme Guedj parmi les signataires du texte, le MoDem prend à son tour ses distances et évoque presque ouvertement son retrait : « Nous appellerions quasiment à son retrait de l’ordre du jour afin d’apaiser les choses et d’examiner le sujet plus en profondeur dans les mois à venir. »

Face à ces fissures au sein même de la majorité, Aurore Bergé, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, choisit la fuite en avant et annonce sur LCI vouloir accélérer le calendrier : « On a décidé de l’inscrire en procédure accélérée (…). Il faut la voter et une application rapide. »

La majorité se fissure, la contestation s’élargit, et la loi Yadan apparaît plus que jamais comme un texte isolé, contesté et imposé à marche forcée.