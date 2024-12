« Au moment où je vous parle, l’armée israélienne cible l’hôpital »

C’était le 27 décembre en début d’après-midi. Nous avions pris rendez-vous à l’avance avec le Dr Hussam Abou Safiya, pédiatre et directeur de l’hôpital Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza, adjacent au camp de réfugiés palestiniens de Jabalia. Le Dr Safiya est résident du camp de Jabalia, sa famille est originaire du village de Hamama, d’où elle a été expulsée pendant la Nakba de 1948.

Nous n’avons pas parlé plus de huit minutes lors de cet entretien téléphonique. Plus tard, nous avons appris que les forces de l’armée israélienne ont fait une descente dans l’hôpital et arrêté environ 450 membres du personnel médical de l’hôpital, dont le Dr Abou Safiya, en plus de dizaines de patients et blessés qui recevaient des soins dans les différents services de l’hôpital, et que l’armée a incendié des services entiers de l’hôpital.

Pendant le peu de temps que nous avons passé à parler avec le Dr Abou Safiya, il nous a dit :

« En ce moment même, alors que je vous parle, l’armée israélienne cible l’hôpital avec toutes sortes d’armes sans avertissement. Tous les services de l’hôpital sont actuellement bombardés, les services de puériculture et de soins aux nourrissons, ainsi que le service de radiologie.

L’hôpital est attaqué par des chars et des snipers. Nous ne savons pas pourquoi ils attaquent cet hôpital et veulent évacuer de l’hôpital des patients et du personnel médical, d’autant plus que c’est le seul hôpital du nord de la bande de Gaza qui fournit des services aux citoyens. Évacuer l’hôpital signifie évacuer 66 patients. Nous avons exigé et exigeons toujours que le monde entier fasse cesser les attaques contre les institutions médicales et mette immédiatement un terme à ces graves violations des hôpitaux de Gaza.

L’hôpital est actuellement attaqué et il y a une panne de courant totale dans l’hôpital… »

L’appel avec le Dr Hussam Abou Safiya a été coupé.

Il est important de mentionner ici dans le contexte de cette interview que le 25 octobre 2024, les forces de l’armée israélienne avaient également pris d’assaut l’hôpital Kamal Adwan et arrêté son directeur, ainsi que des centaines de blessés et de membres du personnel médical.

Après sa libération, le Dr Hussam Abou Safiya avait reçu la nouvelle de la mort de son fils Elias lors d’un raid israélien.

Le 24 novembre, Abou Safiya avait été grièvement blessé après avoir été pris pour cible par un drone israélien alors qu’il quittait la salle d’opération de l’hôpital. Il avait été touché par 6 éclats d’obus qui ont pénétré dans la région de sa cuisse, provoquant des dommages dans ses veines et ses artères.