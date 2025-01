« 10 ans après, défendre toujours et encore la laïcité ! »

Afin d’honorer la mémoire et le combat de Cabu, la Fédération nationale de la Libre Pensée s’est associée à l’Union pacifiste de France et aux Éditions libertaires pour republier une collection de dessins de Cabu, avec l’aimable autorisation de sa femme.

Maudite soit la guerre, Maudites soient toutes les guerres !

La Fédération nationale de la Libre Pensée a répondu immédiatement positivement à la proposition des editions libertaires de participer à la confection de cet ouvrage en hommage à Cabu, qui fut naguère la conscience militante, joyeuse et pacifiste de Charlie-Hebdo.

La FNLP a toujours eu quatre fondements de son action nationale et internationale : sur le plan institutionnel par la laïcité fondée sur la séparation des églises et de l’Etat, sur le plan philosophique par l’irréligion puis l’athéisme, sur le plan économique et social par la lutte contre l’exploitation capitaliste, sur le refus de la guerre par le pacifisme internationaliste.

A l’heure où les chars, les canons, les bombes, les missiles tonnent et tombent à nouveau sur toute la planète et parfois si proche de notre « Douce France » ; au moment où on génocide à tout va, notamment le peuple palestinien pour lui nier son droit à récupérer sa terre et à y vivre en paix ; au moment où le gouvernement français décide de réarmer le pays par une loi de programmation militaire de 413 milliards ; où l’économie devient de plus en plus une économie de guerre ; où les mêmes réactionnaires et vieilles ganaches veulent mettre au pas la Jeunesse par le Service National Universel par sa militarisation forcée ; il est plus que salutaire de rééditer Cabu et son action pacifiste et anti-guerre.

La Libre Pensée qui combat pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 et pour mettre en œuvre une véritable solidarité internationale avec les déserteurs et objecteurs de conscience de tous les pays fera de cet ouvrage un outil pacifiste, notamment à l’occasion de la centaine de rassemblements qu’elle organise dans l’unité la plus large autour du 11 novembre et aussi tout au long de l’année.