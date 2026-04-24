« En Ariège, des parents d’élèves ont reçu le mail d’un colonel via l’Éducation nationale ! »

Samedi 11 avril, une réunion publique contre la guerre a eu lieu à Toulouse dans le cadre de la préparation du meeting de Londres du 20 juin. Nous reproduisons ici des extraits de l’intervention d’Annick Camalet, syndicaliste à la fédération FO de l’enseignement.

  • Actualité politique et sociale, Contre la guerre
Samedi 11 avril 2026, à Toulouse. (Correspondant)
Par Annick Camalet
Publié le 24 avril 2026
Temps de lecture : 2 minutes

Samedi 11 avril, une réunion publique contre la guerre a eu lieu à Toulouse dans le cadre de la préparation du meeting de Londres du 20 juin, à l’invitation de la Libre Pensée. Étaient présents et sont intervenus notamment : Hadrien Clouet, député LFI, et Jean-Christophe Sellin, cocoordinateur du Parti de gauche. Nous reproduisons ici des extraits de l’intervention d’Annick Camalet, syndicaliste à la fédération FO de l’enseignement.

« Le service national volontaire (SNV) a été lancé en janvier, l’objectif est d’enrôler un total de 42 500 jeunes d’ici 2035, en priorité des jeunes de 18-25 ans. Les élèves qui ont postulé sont recrutés en mai, c’est-à-dire au moment des résultats de Parcoursup (…) .Concernant le SNV, je vais vous (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez :

Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :