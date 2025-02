« Le journalisme, dans les villes comme Londres, est extrêmement important, et totalement lié à la liberté d’expression. Et le fait que le journalisme soit réprimé au titre de la loi contre le terrorisme est très grave. La liberté d’expression est une valeur fondamentale pour les sociétés démocratiques. Le problème est qu’avec le génocide de Gaza, ils musellent le journalisme. Pour les nouvelles générations, nous devons montrer, enquêter et arrêter de considérer les journalistes comme des terroristes.

C’est très dangereux : ils utilisent ce conflit spécialement pour procéder à une escalade de la répression des populations civiles. Par exemple l’histoire des enfants qui auraient été décapités, ça a été annoncé sans preuve, et ça a contribué à légitimer la violence de l’armée israélienne contre les populations civiles à Gaza. La Maison-blanche a fini par infirmer cette information, mais le dommage était fait. C’est la puissance de la désinformation.

Nous voulons dénoncer la manière dont les médias (…)