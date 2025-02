Conférence nationale palestinienne, pour la reconstruction de l’Organisation de libération de la Palestine, à Doha

« La conférence s’est réunie à Doha au Qatar. Soyons clairs sur le lieu. Les initiateurs ont cherché des possibilités dans plusieurs pays arabes, notamment en Algérie, ainsi qu’en Turquie. Tous ont refusé à cause des pressions exercées par l’Autorité palestinienne (AP), à l’exception du Qatar.

Lors de la conférence, nous n’avons pas parlé des politiques menées dans les pays arabes, des complicités avec l’Etat génocidaire israélien, de la normalisation. Beaucoup des participants viennent de ces pays, ou de pays occidentaux où l’expression des revendications palestiniennes doit être mesurée.

Tous les discours de la conférence se sont concentrés sur la reconstruction de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et sur un programme national basé sur la lutte contre l'occupation. Aucun des intervenants n’a parlé au nom d’une organisation ou n’a fait part de son affiliation.

Alors pour des raisons qui sont les siennes, le Qatar a accepté d’accueillir la conférence et la conférence a pu se tenir. Il faut savoir que les participants ont eux-mêmes financé leur voyage et leur hébergement et que certains militants n’ont pu y participer pour des raisons financières. C’est bien à Ramallah, en Palestine, que la conférence aurait dû se tenir. Il faut savoir qu’avant octobre 2023, des initiateurs de la conférence avaient tenu une réunion préparatoire à Ramallah, et les services de sécurité de l’Autorité palestinienne (…)