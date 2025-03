Ukraine-Russie : diviser pour régner

"Diviser pour régner" : Cette phrase est attribuée à Philippe de Macédoine, père d’Alexandre le Grand. Elle constitue depuis l’Antiquité et jusqu’à nos jours le fil rouge de toute classe dominante.

Pour Poutine, l’Ukraine n’existe pas et les Ukrainiens ne sont qu’une « catégorie » de Russes. Pour Zelensky et les dirigeants de l’Ukraine, le pays n’a rien à voir avec la Russie, les Ukrainiens étant des Européens alors que les Russes sont des « Asiates ». Une chose et l’autre sont contraires à la réalité.

Au IXe siècle, c’est à Kiev que se constitue la première principauté slave, « la Rus », qui après deux siècles d’existence est disloquée par l’invasion mongole. Cet empire kiévien est la base commune de l’histoire des peuples de Biélorussie, d’Ukraine et de Russie. Ils ont en effet une origine commune que l’Histoire et l’action des grandes puissances n’ont cessé de chercher à diviser.

Au XVIIIe siècle, l’empire austro-hongrois puis la Pologne dominent la partie occidentale de l’Ukraine autour de la région de Lviv, tandis que sa partie orientale appartient à l’empire tsariste. Les deux composantes ukrainiennes y sont soumises à leur oppression croisée.

Victoire de la révolution d’Octobre de 1917

C’est par la victoire de la révolution d’Octobre de 1917 que la prison des peuples imposée par l’empire tsariste est détruite, ouvrant la souveraineté et la démocratie pour tous les peuples de l’ancien empire du Tsar. Mais la partie occidentale de l’Ukraine demeure sous le contrôle de la Pologne. Lénine et Trotsky s’adressent alors aux populations ukrainiennes de l’ouest pour qu’elles rejoignent la république soviétique d’Ukraine, Trotsky formulant y compris le droit pour le peuple ukrainien à l’indépendance.

Mais la victoire de Staline remet en cause cette liberté acquise par les peuples de l’URSS, Staline jouant lui aussi de la carte de la division. Et l’impérialisme également.

Pour la conquête de la Pologne, Hitler promet notamment de réunifier les deux parties de l’Ukraine en un seul Etat. C’est la raison pour laquelle les fascistes pronazis ukrainiens bénéficient dans un premier temps du soutien d’une partie de la population. Mais très vite, après l’arrivée effective des troupes nazies en Ukraine, ce soutien s’épuise, car pour l’impérialisme allemand, il est hors de question de maintenir en Ukraine (…)