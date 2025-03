Qui a fondé le journal « Le Monde » ?

Le Monde est un journal propre. Et honnête.

Quand il publie une caricature de Marc Blondel (et d’Arlette Laguiller) en nazi, c’est pour mieux combattre la peste brune. Quand Plantu, toujours lui, dessine LFI en antisémite, c’est qu’il y croit.

Le Monde combat l’antisémitisme.

Le Monde est né à la Libération sur les décombres du régime nazi et de son allié pétainiste.

Naissance digne de l’enfant Jésus, sans accouplement ni fécondation ? Hum. C’est un tout petit peu plus compliqué que cela. Mais n’oublions jamais : Le Monde combat l’antisémitisme. C’est vrai puisqu’il le dit, le répète, l’imprime. Chaque jour (en mentant même sur sa parution puisqu’il date toujours son édition du lendemain… un petit mensonge par anticipation, en somme).

Penchons-nous sur le berceau de l’enfant Le Monde.

Il existe quelques ouvrages sur le sujet. Aujourd’hui, nous utiliserons seulement le très remarquable De Vichy à la Communauté européenne, d’Antonin Cohen (PUF, 2012).

Il étudie notamment l’école des cadres d’Uriage, fondée sous l’égide du maréchal Pétain, pour former les nouveaux cadres de l’Etat français. Créée en septembre 1940, elle fut fermée par le même régime en janvier 1943 ; il est vrai que l’entrée des troupes nazies dans la zone « non occupée » dévolue à Vichy (et sans opposition, au contraire, de celui-ci) rendait les choses difficiles et l’existence d’une telle école aléatoire. Le vent tournait… Nombre de dignitaires vichystes regardaient vers la Résistance, à commencer par un certain François Mitterrand.

Mais quel rapport peut-il bien exister entre Le Monde, journal qui combat, rappelons-le, l’antisémitisme et l’école d’Uriage, du régime de Pétain, auteur du répugnant statut des Juifs d’octobre 1940 (presque simultané à l’ouverture de ladite école) ?

Et pourtant… Cette école, comme toute école, se dote d’un programme et de conférenciers.

Elle est structurée par deux « piliers intellectuels » (A. Cohen, p. 67) : l’un s’appelle Paul Reuter et l’autre Hubert Beuve-Méry ; tous deux, ils rédigent, par exemple, le programme de conférences de 1942, « le plus abouti ». Un des thèmes est « la décadence française » (p. 75). 72 conférences, consacrées à la Révolution nationale, à Maurras « nationaliste français », à la jeunesse hitlérienne, au corporatisme, aux « qualités personnelles du chef », à l’entreprise capitaliste (conférencier H. Beuve-Méry, qui prononce à lui seul quatre conférences !).

Le fondateur de l’école d’Uriage, le colonel Dunoyer de Segonzac écrit : « Uriage est un acte de foi en la Révolution nationale » (p. 66). Et cela, il l’écrit en septembre 1941, le statut des Juifs est du 3 octobre 1940 ; la politique antisémite de Vichy est publique et connue, elle aboutira, notamment, à la rafle du Vel-d’Hiv en juillet 1942.

La même année 1941, Hubert Beuve-Méry écrit : « Il faut à la révolution un chef, des cadres, des troupes, une foi, ou un mythe. La Révolution nationale a son chef et, grâce à lui, les grandes lignes de sa doctrine. Mais elle cherche ses cadres ». Hommage à Pétain, sans aucune pudeur…

Vichy s’effondre… Hubert Beuve-Méry fonde, après une rapide – mais efficace – reconversion, Le Monde en décembre 1944. Le Monde, journal propre et honnête, qui etc., etc.

Mais Beuve-Méry n’est pas le seul vichyste de premier plan à avoir pignon sur rue au Monde.

Maurice Duverger, éminent politologue, avait lui même « exposé sans broncher, par exemple, le statut des juifs établi par Pétain » (p. 404). En conséquence, logiquement, naturellement, évidemment, il écrivit régulièrement dans Le Monde, journal spécialisé, comme on le sait, dans le combat contre l’antisémitisme.

Les racontars de cette publication fondée par des vichystes surprennent seulement par l’ampleur de leur impudence.