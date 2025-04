En Israël, des centaines de soldats réservistes et d’officiers exigent un cessez-le-feu

La revue israélienne en ligne 972Mag.com informe que « plus de 100 000 Israéliens auraient cessé de se présenter au service de réserve. Bien que leurs raisons diffèrent, l’échelle démontre la légitimité décroissante de la guerre ». La revue poursuit : « Pendant 18 mois, la grande majorité de la population juive israélienne s’est ralliée autour du drapeau pour soutenir l’assaut de Gaza. Mais surtout après que le gouvernement a décidé de rompre le cessez-le-feu le mois dernier, des fissures ont commencé à apparaître. Ces dernières semaines, les médias ont fait état d’une baisse significative du nombre de soldats se présentant à la réserve. Bien que les chiffres exacts soient un secret bien gardé, l’armée a informé le ministre de la Défense, Israël Katz, à la mi-mars que le taux de présence s’élevait à 80 %, contre environ 120 % immédiatement après le 7 octobre. Selon Kan, le radiodiffuseur national israélien, ce chiffre était un faux : le taux réel est plus proche de 60 %. D’autres rapports font état de taux de participation de 50 % ou moins, certaines unités de réserve ayant recours à des tentatives de recrutement de soldats via les réseaux sociaux. »





Près de 1 000 anciens et actuels réservistes de l’armée de l’air israélienne ont signé une lettre publiée (…)