Liberté d’opinion : une instance nationale universitaire exige le retrait de la loi du 7 mai

« On ne peut pas inviter à un meeting des gens qui musellent nos enfants ! » (Un militant CGT lors du congrès de l’union départementale de Seine-Saint-Denis) Jeudi 15 mai au soir, s’est tenu un meeting à la bourse du travail de Bobigny (93) intitulé « Pour l’abrogation de la réforme des retraites ! » à l’initiative de la confédération CGT et dans lequel était annoncée la participation de Sophie Binet pour la CGT, Benoît Teste pour la FSU, mais également de députés NFP comme Cyrielle Chatelain pour EELV, Laurent Baumel pour le PS, Stéphane Peu pour le PCF. Aurélie Trouvé y a participé pour représenter la France insoumise. Dans la journée, et dans la même salle, se tenait le congrès de l’union départementale CGT de Seine-Saint-Denis. Dans la discussion du congrès, un délégué CGT rapporte la discussion qu’il a eue avec son fils étudiant lorsqu’il lui a proposé de venir au meeting. Avec son accord, nous reproduisons ci-dessous son intervention. Intervention d’Etienne Sanchez, délégué syndical sur la plateforme de l’aéroport de Roissy, au congrès de l’union départementale CGT de Seine-Saint-Denis : « Mon intervention sera en réalité celle de mon fils. Je vais parler pour lui. Hier, je lui ai proposé de venir au meeting de ce soir. Il a refusé catégoriquement. Il m’a dit très en colère : “Papa, je ne vais pas venir à un meeting où on invite des députés qui votent pour une loi qui réprime les étudiants dans les universités. ” (applaudissements dans le congrès). Mon fils est étudiant à Jussieu. Il a participé à des actions pour dénoncer le génocide en Palestine. La loi qui a été votée le 7 mai à l’assemblée, loi dite de “lutte contre l’antisémitisme dans les universités”, est une attaque supplémentaire contre la mobilisation des étudiants. Et les députés du PS et des Verts ont voté pour ! Seuls LFI et le PC ont voté contre. C’est une honte. Désolé, je suis très ému. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas inviter des gens qui musellent nos enfants ! Si on s’adresse à eux, ça doit être pour les interpeller, pour leur rappeler notre mécontentement sur leur positionnement. Nous, nous devons défendre les étudiants que ce gouvernement veut bâillonner. (Applaudissements nourris dans le congrè s). »