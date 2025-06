Haines et meurtres racistes : « L’exemple vient d’en haut »

Le tueur a tiré sur plusieurs voisins immigrés, tuant le travailleur tunisien Hichem, blessant un Kurde, s’est vanté sur internet d’avoir « dégommé deux ou trois merdes qui étaient près de chez lui », a appelé « les Français » à « aller chercher (les immigrés) là où ils sont », puis est « sorti faire un carton sur tous les sans-papiers », les « bâtards de bicots ». Il portait quatre armes et 1 100 munitions quant il a été intercepté. Ce meurtre fait suite à l’assassinat d’Aboubakar Cissé dans une mosquée, « tué parce que musulman », à celui de Djamel Bendjaballah le 31 août dernier, a rappelé à l’Assemblée la députée LFI Farida Amrani. Elle a mis en accusation les partis qui « propagent la parole raciste ».

Le ministre de l’Intérieur, Retailleau, s’est prétendu « très ému », et un député RN, « bouleversé »…

Mais « personne n’est dupe sur le contexte et le climat politique qui règne aujourd’hui en France », a déclaré l’avocat de la famille cruellement frappée.

« Votre gouvernement porte les idées du Rassemblement national, vous ne faites plus qu’un », a dit la députée Amrani. Exagère-t-elle en disant que le gouvernement Macron et ses partis composants n’ont « qu’une seule mission : diviser, stigmatiser et armer l’extrême droite » ?

Voyons comment fut attisée la haine de l’immigré, du voisin contre le voisin.

« Le travailleur français, qui travaille avec sa femme, gagnant environ 15 000 francs, voit sur le palier de son HLM, entassés, un père de famille avec trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales (sans naturellement travailler) ; si vous ajoutez à cela le bruit et l’odeur, le travailleur français devient fou, et il faut le comprendre ».

« La France n’est pas un pays d’immigration et nous devons nous donner les moyens administratifs et réglementaires de gérer un quota zéro d’immigration ». Ces propos, typiques des lepénistes, émanent d’un ex-président, et d’un futur président de la Ve République, Giscard et Chirac. Ils ont lancé il y a trente ans la dynamique criminelle.

Susciter des peurs animales

Le « sentiment de submersion » évoqué hypocritement par Bayrou est repris directement d’un mot d’ordre du Front national : « Stopper la submersion migratoire ». Il y a 5 % d’étrangers en France. D’après les démographes, sans immigration, l’Europe perdra 100 millions d’habitants en 2080, avec une chute de 38 % pour la seule Allemagne. Il s’agit, pour garder ou prendre le pouvoir, de droguer l’opinion de mensonges, à la façon de Goebbels.

En avril 2013, Marine Le Pen définit la méthode que vont appliquer bientôt tous les partis de la bourgeoisie pour stigmatiser les musulmans : mettre en avant leur « visibilité » : les vêtements, les lieux de prière, la nourriture, etc. Il s’agit de susciter chez des humains la méfiance et l’hostilité ordinaires des animaux face à des intrus dans leur territoire familier, et de nier, selon la tradition fasciste, toute culture républicaine – un Français sur quatre est issu d’immigrés.

Le ministre Valls, si méprisé, qui avait naguère mis à l’index les Roms, désigne comme bouc émissaire « le monde arabo-musulman » ; le venimeux ministre Retailleau proclame « à bas le voile », agressant de paisibles citoyennes qui exercent leur liberté de conscience ; Attal renchérit, en voulant, après la traque des abayas, persécuter les fillettes musulmanes, provoquant la gêne et la honte jusque dans son parti.

La députée LFI n’exagère en rien : les partis macronistes, LR, Modem « ne font plus qu’un » avec le RN en matière d’incitation au racisme et de persécution des musulmans. La raison ? Ils s’efforcent de maintenir le peuple dans le carcan du régime de 1958, avec son 49.3 dégainé à répétition contre les droits sociaux. Mais comment frapper les salariés, les retraités, les jeunes avec un gouvernement Bayrou mesuré « populaire » auprès de 13 % des citoyens ? Il ne faut pas chercher ailleurs le recours à la division raciste… qui mène aux meurtres.

À l’école de Pétain

Les mensonges sur la « submersion », le « remplacement », « l’invasion », slogans racistes auxquels se rallient les débris des partis de droite ne visent pas seulement les immigrés.

Après Hollande-Valls, qui tentèrent de faire adopter la déchéance de nationalité, mettant fin au droit du sol, Retailleau commence à trier entre les citoyens : « Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité et malheureusement pour la deuxième ou troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques ». Il y aurait, parmi les citoyens français une ethnie française et des ethnies antifrançaises. Vers quoi régressent les Retailleau ? Nul besoin d’inventer, il suffirait d’adapter la loi Pétain du 22 juillet 1940, procédant aux dénaturalisations de 15 154 Français, dont environ 6 000 juifs.

Un documentaire de grande qualité – Retour de flamme : cinquante ans de normalisation de l’extrême droite – où nous avons puisé plusieurs citations, retrace cette descente aux enfers racistes de ceux qui affichaient tactiquement un « cordon sanitaire » avec les lepénistes, et qui désormais rivalisent avec eux de bassesse. Citons une chercheuse :

« À la Commission nationale consultative des droits de l’homme, on fait tous les ans un sondage pour mesurer l’état du racisme dans l’opinion. Et on voit très clairement que dans les années 1990-1991, suite aux propos d’un ex-président de la République, Giscard d’Estaing, assimilant l’immigration à l’invasion, et l’année d’après Jacques Chirac parlant du « bruit et de l’odeur », notre indice d’acceptation des minorités fait une chute brutale. Pourquoi ? Parce que ces hommes politiques ont une responsabilité immense : l’exemple vient d’en haut. Le résultat est qu’il a nourri l’ascension du Front national ».

« Il suffisait d’attendre que la pomme tombe de l’arbre » (Carl Lang, ancien lieutenant de Le Pen).

C’est « d’en haut », de politiciens sans scrupules, de médias asservis, attisant les haines racistes que viennent les violences, les divisions, les provocations. C’est d’en bas, de la démocratie imposée par le peuple, que sera imposée la fin des violences… et du régime corrompu qui les engendre.