Attention, un conclave peut en cacher un autre

Pourtant, la CFDT, qui menait la barque pour les confédérations qui avaient décidé de rester, avait fait preuve de beaucoup de compréhension. Plus question d’abrogation ; plus question de 62 ans ni même de bougé sur l’âge ; une ouverture sur la capitalisation ; l’acceptation de la tonte des retraités. Quelques mesurettes secondaires sur « les métiers les plus pénibles » ou les carrières des femmes auraient suffi à la centrale pour signer un accord. Pourtant le Medef s’est montré inflexible à lâcher la moindre (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez : vous abonner, ou

acheter un accès au contenu protégé pendant 7 jours pour 1,50€. Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :