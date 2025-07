Macron et Bayrou annoncent un plan de guerre contre la classe ouvrière et la population

Budget Bayrou

« Non à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux »

Communiqué du POI du 15 juillet

Macron et Bayrou, rejetés de toute part par la population , qui n’ont pas de majorité à l’Assemblée, ont donc présenté, coup sur coup, au beau milieu du mois de juillet, des milliards supplémentaires pour préparer la guerre et, parce que l’un ne va pas sans l’autre, un véritable plan de guerre contre la classe ouvrière et la population laborieuse : 43,8 milliards d’euros de coupes ont été annoncées dans ce qu’on appelle les « dépenses sociales » afin de financer notamment l’« effort de guerre ».

Parmi les principales mesures contenues dans ce « big bang social » : suppression de 3 000 postes supplémentaires, non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la retraite, suppression des « agences improductives », réforme « en profondeur » des affections de longue durée (ALD), plus grande « efficience » demandée à l’hôpital (traduction : aggravation des suppressions de lits et de postes), remise en cause des indemnités journalières (arrêts maladie), gel de toutes les prestations sociales, gel du point d’indice dans la fonction publique, remise en cause de l’abattement fiscal de 10 % pour les retraités, suppression de deux jours fériés (a priori, Pâques et le 8 mai), nouvelle contre-réforme de l’assurance chômage et du droit du travail, remise en cause du financement de la Sécurité sociale par les cotisations, mise en place dès l’automne d’« ordonnances de simplification » dans les entreprises…

C’est un véritable programme de guerre contre la classe ouvrière et la population laborieuse. Pendant ce temps-là, le patronat peut continuer à empocher les centaines de milliards d’aides publiques aux entreprises : au moins 211 milliards pour la seule année 2023 selon un rapport de la commission d’enquête sénatoriale publié la semaine dernière. En clair, chaque seconde l’ État offre aux patrons 6 690 euros. Donc ce n’est pas l’annonce d’une vague « contribution pour les plus fortunés » – dont on ne connaît pas le détail – qui va changer quoi que ce soit.

Pendant que Macron et Bayrou déclarent la guerre contre la classe ouvrière et la population laborieuse, les banques européennes enregistrent une progression de + 29 % de l’indice boursier (Stoxx 600) sur les six derniers mois : « du jamais vu au XXIe siècle. », précise le journal patronal Les Échos (9 juillet).

Plus que jamais, comme le rappellent les signataires de l’Appel européen contre la guerre :

• NON à LA GUERRE ET AUX ATTAQUES CONTRE LES ACQUIS SOCIAUX !

• NON AUX BUDGETS DE GUERRE ET AUX FAUTEURS DE GUERRE !

• NON AUX POLITIQUES DE GUERRE, D’OÙ QU’ELLES VIENNENT !