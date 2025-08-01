« L’aide humanitaire » selon Netanyahou

« Quel que soit le chemin que nous choisirons, nous serons obligés d’autoriser l’entrée d’une aide humanitaire minimale. » C’est en ces termes que Netanyahou a annoncé le 25 juillet, aux militaires israéliens, qu’il conviendrait d’établir des « pauses » dans certains secteurs de la bande de la Gaza pour y acheminer de l’aide humanitaire, tout en réaffirmant ses objectifs de nettoyage ethnique. Il a également affirmé qu’il n’y avait pas de famine à Gaza. Au même instant, quarante Palestiniens supplémentaires étaient massacrés par un bombardement de l’armée israélienne.

Dans les faits, la presse israélienne indique que les dirigeants israéliens ont de plus en plus de mal à gérer l’indignation internationale qui grandit contre leur politique meurtrière. La multiplication des manifestations contre le génocide, contre la famine organisée, l’indignation qui traverse les peuples du monde entier ont « obligé (…)