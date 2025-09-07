États-Unis : boycott de la compagnie aérienne Avelo, complice de Trump dans la déportation de migrants

Peux-tu décrire le travail du sous-comité Amérique de DSA ?

Christian House : Dans le cadre du sous-comité, nous avons relancé notre organisation pour les droits des immigrés, avec un groupe de travail qui

a construit une capacité militante dans plus de 50 sections locales à travers le pays. Nous avons travaillé autour de deux axes principaux :

1 – Renforcer les coalitions locales pour lutter contre l’ICE , garantir aux migrants une vie digne, via les syndicats, des lois de protection, ou toute autre forme d’action. Il s’agit notamment d’empêcher leur détention arbitraire et leurs enlèvements par l’ICE.

2 – Lancer une campagne appelée Boycott Avelo, ciblant la compagnie aérienne Avelo, une compagnie low-cost qui a signé un contrat avec l’ICE pour assurer les vols de déportation de migrants détenus illégalement.

Nous avons ciblé cette compagnie car l’industrie aérienne est à faible marge de profit, et en particulier les compagnies comme Avelo sont (…)