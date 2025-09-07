États-Unis : boycott de la compagnie aérienne Avelo, complice de Trump dans la déportation de migrants

Peux-tu décrire le travail du sous-comité Amérique de DSA ?
Christian House : Dans le cadre du sous-comité, nous avons relancé notre organisation pour les droits des immigrés, avec un groupe de travail qui
a construit une capacité militante dans plus de 50 sections locales à travers le pays. Nous avons travaillé autour de deux axes principaux :
1 – Renforcer les coalitions locales pour lutter contre l’ICE2, garantir aux migrants une vie digne, via les syndicats, des lois de protection, ou toute autre forme d’action. Il s’agit notamment d’empêcher leur détention arbitraire et leurs enlèvements par l’ICE.
2 – Lancer une campagne appelée Boycott Avelo, ciblant la compagnie aérienne Avelo, une compagnie low-cost qui a signé un contrat avec l’ICE pour assurer les vols de déportation de migrants détenus illégalement.
Nous avons ciblé cette compagnie car l’industrie aérienne est à faible marge de profit, et en particulier les compagnies comme Avelo sont (…)
