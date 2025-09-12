Le Rassemblement national, pilier des institutions et protecteur de Macron

Invité par BFMTV le 1er septembre en fin de soirée, le député RN Jean-Philippe Tanguy a déclaré à propos du prochain budget, pour lequel Bayrou vise 42 milliards d’euros de coupes : « On assume ce chiffre de 40 milliards d’euros. (Je ne comprends pas comment on ne peut pas le partager (On doit honorer la parole de la France. »

Parmi les coupes proposées par le député du RN : restreindre l’accès aux prestations sociales aux immigrés, passer de un à trois jours la durée de carence des arrêts maladie des fonctionnaires.

Dans le même temps, Jordan Bardella a écrit un courrier aux entrepreneurs. « Bardella s’efforce de se poser en gage de stabilité face au patronat » commente Le Monde qui décrypte les signaux de fumée favorables envoyés par le député RN aux patrons dans la situation de crise politique qui ne manquera pas de s’approfondir après la chute de Bayrou.

Pierre Gattaz : « J’ai plus peur de Mélenchon que de Bardella »

Et le RN est au final d’accord sur l’essentiel de la politique menée par Macron et ses gouvernements : « Emmanuel Macron a multiplié les exemptions de charges et mené une politique favorable aux plus hauts patrimoines conduisant à la hausse des inégalités ? Lui ne veut pas autre chose dit M. Bardella promettant en sus une baisse drastique de la norme décidée par les organisations patronales elles-mêmes, ainsi qu’une nouvelle coupe des impôts de production », écrit Le Monde du 8 septembre.

Le quotidien cite également les propos du secrétaire général du groupe RN à l’Assemblée nationale : « Une partie de ces milieux, voyant la situation, se dit : On ne les aime pas, mais eux seuls ont la solidité et la possibilité de faire le ménage, de rétablir l’ordre et la sécurité. Une fois que ce sera fait, on reviendra au pouvoir et ce sera plus facile ».

L’ancien patron du Medef Pierre Gattaz l’a confirmé lors de son passage aux grandes gueules de RMC le 8 septembre : « J’ai plus peur de Mélenchon que de Bardella, Mélenchon est extrêmement dangereux. S’il s’approche du pouvoir, il faudra que les patrons, petits, moyens et grands, s’organisent. »

Au lendemain de la chute de Bayrou, Marine Le Pen a tenté de rassurer Macron et le futur gouvernement : « Nous ne sommes jamais dans un esprit de censure automatique ».

C’est le moins qu’on puisse dire ! À huit reprises cette année, le RN a refusé de voter la censure, votant dans le même temps avec les députés du socle commun des lois xénophobes et réactionnaires.

Et il y a un an, quand la France insoumise avait engagé la procédure de destitution de Macron, Marine Le Pen et son groupe parlementaire avaient empêché la procédure d’aller au bout. Protégeant Macron et les institutions.