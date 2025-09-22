Sécurité sociale : le gouvernement veut en finir avec les affections de longue durée (ALD)

Après le projet de doublement des franchises (en suspens après la mobilisation du 10 septembre), le gouvernement « démissionnaire » entend s’en prendre à nouveau au cœur de la Sécu de 1945 : le remboursement à 100 % des soins pour les maladies graves.

(photo Hans Lucas via AFP)
Par Soriane Frid
Publié le 22 septembre 2025
Alors qu’ils se savaient sur le départ, les membres du gouvernement Bayrou se sont empressés de préparer le terrain à leur collègue ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

En effet, entre le 4 et le 8 septembre, trois projets de décrets ont été présentés pour publication à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

Le 4 septembre, le décret portant sur le doublement des franchises médicales a été soumis au conseil de la Cnam et même si le vote est négatif (seul le patronat a voté pour), ce n’est qu’un avis consultatif et le décret peut paraître.5Voir article IO du 29 août 2025 : « Bayrou veut faire passer l’augmentation des franchises médicales avant le 8 septembre ! »

Le 11 septembre, c’est un décret s’attaquant aux droits des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) qui devait être présenté. Il ne l’a pas été grâce à la puissante mobilisation du 10 septembre.

En deux semaines, deux décrets s’attaquant à l’accès aux soins et à la Sécurité sociale ont été présentés. Mais ce gouvernement, qui veut qu’on arrête avec l’idée que l’assurance maladie, c’est gratuit6Voir article IO du 31 juillet 2025 : « La ministre Vautrin : “Il faut arrêter avec l’idée que l’Assurance maladie, c’est gratuit, j’y ai droit” », n’a qu’une seule obsession : en finir avec la Sécu de 1945 afin de conforter le capital.

Et pour cela, (…)

