Sécurité sociale : le gouvernement veut en finir avec les affections de longue durée (ALD)

Alors qu’ils se savaient sur le départ, les membres du gouvernement Bayrou se sont empressés de préparer le terrain à leur collègue ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

En effet, entre le 4 et le 8 septembre, trois projets de décrets ont été présentés pour publication à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

Le 4 septembre, le décret portant sur le doublement des franchises médicales a été soumis au conseil de la Cnam et même si le vote est négatif (seul le patronat a voté pour), ce n’est qu’un avis consultatif et le décret peut paraître.

Le 11 septembre, c’est un décret s’attaquant aux droits des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) qui devait être présenté. Il ne l’a pas été grâce à la puissante mobilisation du 10 septembre.

En deux semaines, deux décrets s’attaquant à l’accès aux soins et à la Sécurité sociale ont été présentés. Mais ce gouvernement, qui veut qu’on arrête avec l’idée que l’assurance maladie, c’est gratuit , n’a qu’une seule obsession : en finir avec la Sécu de 1945 afin de conforter le capital.

Et pour cela, (…)