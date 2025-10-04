Allemagne : 100 000 manifestants à Berlin contre le génocide

Après les 20 000 personnes qui ont manifesté il y a deux semaines devant la porte de Brandebourg, Berlin a maintenant accueilli la plus grande manifestation en Allemagne contre le génocide à Gaza. De nombreuses manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes.

« Au centre de l’attention étaient des discours politiques abordant notamment les crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza, dénonçant le rôle de soutien du gouvernement fédéral allemand dans ce contexte et exigeant la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. » (Amnesty International)

Iman Abu El Qomsan, initiatrice de la grande manifestation, a perdu plus de 80 membres de sa famille à Gaza. Elle déclare : « C’était bouleversant de se tenir sur scène devant une foule aussi nombreuse, qui a manifesté sa sympathie pour la souffrance de ma famille et de tous les habitants de Gaza. Les membres du gouvernement fédéral, en particulier le chancelier Friedrich Merz et le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul, doivent enfin prendre position contre ces meurtres sans fin et massifs et se décider d’être du côté de l’humanité. La haine et le racisme à l’égard des Palestiniens doivent cesser, et ce sans plus attendre ! ».

️Michael Barenboim, premier violon du West-Eastern Divan Orchestra, a déclaré à Berlin : « Empêcher et punir le génocide est le devoir de chacun d’entre nous. » Cela, dit-il, vaut aussi bien pour les États que pour les individus. « Nous ne nous rendons pas service en menant constamment d’autres débats qui servent en outre à relativiser les crimes horribles qui sont commis ici. » Il critique le refus de la coalition gouvernementale d’utiliser le terme « génocide » pour qualifier les événements dans la bande de Gaza : « L’Allemagne est elle-même accusée de complicité de génocide devant la Cour internationale de justice. L’Allemagne n’est donc pas une partie neutre… Le soutien militaire, diplomatique et juridique de l’Allemagne à ces crimes doit cesser immédiatement ! ».

Amal Hamad, présidente de l’Association des femmes germano-palestiniennes, a déclaré : « Ensemble, nous attirons l’attention sur l’injustice à Gaza. Si nous restions silencieux, nous nous rendrions coupables de complicité. La majorité de la population allemande l’a compris. Espérons que les politiciens comprendront enfin ce qui se passe en Palestine depuis plus de 70 ans. »

Le rassemblement était organisé par la communauté palestinienne d’Allemagne, eye4palestine, Medico International et Amnesty International. Plus de 50 autres organisations et initiatives ainsi que des dizaines de personnalités connues du monde scientifique et culturel allemand et international ont soutenu l’événement.