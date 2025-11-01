« Gaza : un camp de concentration à ciel ouvert »

« J’avais sept ans quand la guerre a atteint mon foyer à Budapest. (…) Adolf Eichmann est arrivé avec les Nazis et il a décidé la déportation immédiate des juifs hongrois. (…) Quinze membres de ma famille sont morts au cours de cette déportation. Depuis juin 1944, au total 430 000 juifs hongrois ont été déportés directement de la campagne à Auschwitz. Très peu en sont revenus.

La date importante suivante, en ce qui me concerne, est en octobre 1944. C’est à ce moment que le dirigeant autocratique et régent de Hongrie, l’amiral Horthy, est arrêté par les Allemands en réponse à une déclaration mentionnant sa tentative de quitter l’Alliance. Et alors, le sort des juifs hongrois a été mis en péril plus encore.

Nous avons dû porter l’étoile jaune. Moi-même, j’ai dû la (…)