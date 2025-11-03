Pourquoi le Medef a voté contre le « budget de la Sécu »

Le 23 octobre, le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie a rejeté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026.

Le président, Fabrice Gombert, CFDT, a protesté contre le gouvernement qui l’a saisi le 15 octobre, « au lendemain du dépôt du texte à l’Assemblée nationale ». « Cette temporalité affaiblit considérablement la qualité du dialogue institutionnel entre la démocratie parlementaire et la démocratie sociale. » Comme tu dis !

Ajoutez à « cette temporalité » le fait que la direction gouvernementale de la Sécurité sociale a précisé, en réunion, que si elle commençait à répondre à toutes les questions, cela risquait de prendre du temps.

Or, selon le directeur de la Cnam, Thomas Fatôme : « On ne va y passer la nuit » ! Cet échange époustouflant, cela s’appelle « la démocratie sociale ». Après tout, il ne s’agit que de la vie de la population !

Rappelons que les ordonnances Juppé prévoient que les membres du conseil de la Cnam sont consultés sur le PLFSS avant le débat au Parlement. On ne leur demande pas du tout de l’approuver !

Heureusement pour le gouvernement. (…)