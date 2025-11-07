Accidents du travail : les patrons font la loi

En juin dernier, les représentants d’Eiffage, « leader européen du BTP », répondaient, devant le tribunal de Bobigny, de la mort d’un chauffeur de 58 ans, frappé par un chariot élévateur utilisé à la place d’une grue pour aller plus vite – enfin, pas les représentants d’Eiffage, les sous-fifres et les avocats, les patrons sont au-dessus de cela. Les risques du métier, c’est pour les autres.

La sœur du chauffeur a interpellé les patrons absents : « On oublie qu’un homme a été tué, c’est mon frère, un bon gars. Pas un de vous n’a eu la décence de nous faire part de ses condoléances. Vous n’en aviez pas l’intention mais, par vos manquements, vous l’avez quand même tué » .

Il y a eu 789 tués au travail en 2024, soit 30 de plus qu’en 2023 ! Les accidents mortels, on en connaît le nombre car les familles exigent des comptes.

Tous les jours, des salariés sont victimes d’accidents du travail. Tous les jours, des salariés apprennent que le travail est responsable d’une maladie qui risque de les emporter.

Or, le nombre (…)