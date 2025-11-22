Si tu veux la guerre… prépare la guerre !

Zelensky était à Paris. Dans une mise en scène ridicule à la base militaire de Villacoublay, Macron et Zelensky ont signé un accord de livraisons d’armes, notamment de 100 avions Rafale. Cette livraison s’étendra sur plusieurs années et coûtera plusieurs milliards d’euros.

Macron a déclaré que même si la Russie signait un cessez-le-feu, il ne faudrait pas lui faire confiance et donc continuer d’armer l’Ukraine. Comme un petit va-t’en guerre, Macron continue de pousser à l’escalade, mais au bout du compte, c’est Trump qui décidera. Il a d’ailleurs déjà indiqué qu’il arrêterait de distribuer des milliards et des milliards. Dassault, qui fabrique les Rafale se frotte les mains de cette commande.

Qui va donc payer ? Certainement pas l’Ukraine. Le journal Le Monde écrit : « L’Ukraine va avoir besoin en 2026 de 70 milliards d’euros que les 27 (pays membres de l’UE) (…)