Espagne : un an après les inondations, une crise d’État

Enric Juliana écrivait dans La Vanguardia du 4 novembre dernier ce qui suit : « Le drame de Valence a représenté une véritable crise d’État, l’une de ces crises qui transpercent le tissu social et bouleversent sa relation avec la politique et les institutions. Paiporta, 3 novembre 2024. N’oublions pas cette date. Les rois, le président du gouvernement et le président de la Généralité valencienne, (…) conspués par la population… »

Nous nous sommes permis de commencer cet éditorial par cette longue citation, car elle résume, sous la plume d’un défenseur autorisé du régime, la situation. Ce qui s’est produit lors des funérailles d’État confirme cette impression.

En effet, ce sont les failles de tout l’édifice institutionnel de l’État qui ont été mises en évidence. C’est le caractère parasitaire de toutes les institutions de la monarchie héritière du franquisme qui prend l’eau, se montre impuissant et désemparé face aux catastrophes à répétition, de la Dana La Dana, acronyme de dépression isolée d’altitude est le phénomène météorologique à l’origine des inondations d’octobre (…)