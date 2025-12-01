« La laïcité, c’est la liberté ! »

La réunion était à l’appel de soixante citoyennes et citoyens du département, aux engagements divers, rassemblés à l’initiative de la Libre Pensée et avait reçu le soutien du PCF, de la France insoumise, de RESF, de Force ouvrière, du POI, de la REV… Nous reproduisons l’intervention d’une militante de la France insoumise.

« Je suis Naziha Bouachmir et j’interviens comme militante de la France insoumise qui a appelé à cette réunion. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer le 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État. Cette loi essentielle qui a instauré la laïcité à laquelle nous, peuple français sommes très attachés. Je tiens donc à remercier la Libre Pensée pour l’organisation de cette réunion publique et pour son invitation.

Pour être tout à fait franche, je crois que j’ai compris ce qu’est la laïcité récemment.

Et pourtant je suis née au Puy et j’ai donc vécu toute ma vie en France. J’ai grandi au sein d’une famille issue de l’immigration. Mes parents n’ont pas fait d’études, ils sont analphabètes. J’ai donc reçu une éducation orientée vers la culture marocaine et rythmée par leur religion, l’islam.

Mais c’est l’école républicaine publique et laïque qui s’est chargée de mon instruction et aujourd’hui je suis professeure de mathématiques dans un lycée public. Mes enseignants m’ont donc transmis ce qu’est la laïcité et pour être honnête, je ne comprenais pas leur attachement à ce principe. Pour moi la laïcité c’était une loi qui interdisait d’afficher sa religion publiquement. C’était la loi des interdits…

Ce n’est que depuis quelques années, grâce à mes échanges et mes discussions avec des collègues, des camarades syndicalistes ou encore des amis que je me suis rendu compte que je n’avais rien compris à la laïcité. C’est grâce à elle que nous pouvons tous vivre ensemble, que nous sommes tous traités sur un même pied d’égalité quelle que soit notre religion ou notre orientation sexuelle.

Avant la laïcité, les minorités étaient réprimées et devaient cacher ce qu’elles étaient. J’ai enfin compris pourquoi un tel attachement. La laïcité, c’est la liberté !

Je suis donc aujourd’hui convaincue qu’il est essentiel et même vital de défendre la loi de 1905. Mais je me permets de vous raconter une petite anecdote qui a fini de me convaincre. La mairie du Puy-en-Velay a invité les habitants des quartiers de Guitard et du Val-Vert à une réunion pour qu’ils s’investissent dans l’élaboration du contrat de ville.

Dans les documents de préparation apparaissait une phrase qui nous a alertés car elle faisait mention d’une « inquiétude sur le repli communautaire des habitants de ces quartiers ». Nous sommes donc allés à cette réunion et avons demandé ce qu’ils voulaient dire à travers cette phrase.

Après leurs explications, nous avons compris que le centre social de Guitard avait demandé aux jeunes filles de confession musulmane de retirer leur voile si elles souhaitaient participer aux activités proposées par le Relais Ados. Et bien que s’est-il passé ? Les jeunes filles en question ne sont plus venues et se sont donc retirées de toute activité au sein du centre social.

Lors de cette réunion nous leur avons expliqué que, certes, ces jeunes filles retirent leur voile à l’école, mais c’est la loi et que tout citoyen est tenu de se soumettre à la loi. Mais demander à quelqu’un de choisir entre sa foi ou un loisir, il est évident que cet ultimatum a conduit à leur exclusion. Ils ont donc utilisé les principes de la laïcité pour les isoler et se sont ensuite inquiétés d’un repli communautaire.

Je me suis tout de suite tournée vers les camarades de la Libre Pensée pour vérifier s’ils étaient dans leur droit. Ils sont immédiatement intervenus en adressant un courrier pour rappeler que les signes religieux n’étaient pas interdits pour les usagers des services publics mais seulement pour les agents de la fonction publique, sauf à l’école. Et je tiens à les en remercier chaleureusement.

Alors, la mairie n’a pas fait de communiqué pour annoncer que les filles voilées étaient à nouveau autorisées à venir au centre social mais j’ai eu le droit à des excuses orales et un mea culpa qui remettait en cause une employée qui aurait pris cette décision de son propre chef.

Et comme je vous le disais, j’ai reçu mon instruction à l’école républicaine publique et laïque et pourtant je n’avais pas compris ce qu’est la laïcité. Je ne veux pas remettre en cause mes enseignants, mais le constat est là. Je suis donc aujourd’hui très attachée à la laïcité et je suis convaincue qu’il faut et faudra la défendre de toutes les attaques qu’elle subit depuis des années.

Je terminerai en annonçant que mes camarades de la France insoumise m’ont fait l’honneur de me choisir pour conduire la liste que nous allons présenter aux prochaines élections municipales. Parmi les différents points de notre programme, la défense de la laïcité tient une place importante.

Nous combattrons tous ceux qui utiliseront la laïcité comme prétexte pour isoler, exclure de la société ou stigmatiser des minorités comme le font les extrémistes terroristes qui utilisent l’islam pour justifier leurs actes barbares.

Vive la laïcité, votez et faites voter LFI pour assurer sa défense ! »