Grand rassemblement à Sydney pour la Palestine

Les orateurs et les organisateurs ont structuré la manifestation en un espace de mémoire, de colère et de détermination politique reliant Gaza aux rues d’Australie.

« Ce n’est pas la paix »

Josh Lees, porte-parole du « Palestine action group », a insisté sur le fait que la situation actuelle « n’est pas la paix et n’est pas un cessez-le-feu », arguant qu’Israël continue de tuer des Palestiniens chaque jour, y compris des personnes âgées, des enfants et des familles qui tentent de survivre dans des tentes au milieu des ruines de Gaza.

Il a condamné le « plan Trump », approuvé par l’Onu, qui confie le contrôle personnel de l’occupation coloniale de Gaza à Donald Trump, aux côtés des mêmes forces israéliennes accusées de génocide, tout en exemptant Israël de toute réparation ou reconstruction.

Normalisation et complicité

Son discours a brossé un tableau plus large de la « normalisation » : une occupation conçue pour empêcher toute reconstruction des infrastructures détruites de Gaza et poursuivre un objectif à long terme d’éradication du peuple palestinien, soutenue, financée et armée par les États-Unis.

Il a attaqué le gouvernement australien pour avoir poursuivi ses ventes d’armes à des entreprises israéliennes et a condamné des événements tels que l’Eurovision et le nouveau « prix de la paix » de la FIFA décerné à Trump, qu’il a qualifiés d’efforts cyniques visant à réhabiliter un régime génocidaire.

De Gaza à la violence raciste en Australie

Un orateur palestinien, Shamyk Badra, a remercié le Palestine Action Group et a décrit Gaza comme un endroit où les enfants meurent sans protection et où les familles « s’endorment pour ne plus jamais se réveiller », leurs maisons et leur avenir ensevelis sous les décombres.

Il a ensuite raconté une agression raciste dont lui et son frère ont été victimes après un rassemblement pacifique, lorsqu’ils ont été pris pour cible dans un train parce qu’ils portaient des keffiehs et qu’on leur a dit de « quitter ce pays », mais que le motif raciste a été effacé du rapport de police.

À partir de ce cas, il a fait valoir que chaque enfant palestinien portant un keffieh, chaque femme musulmane portant un hijab et chaque personne pauvre marquée par son identité est exposée lorsque la loi refuse de nommer le racisme.

Il a exigé la reconnaissance fédérale du racisme anti-palestinien et anti-musulman, la classification des agressions racistes comme crimes de haine, le suivi national des incidents et la responsabilisation des autorités qui ignorent ces violences, insistant : « Nous refusons de nous taire, nous refusons d’être invisibles. »

Répression policière et « justice secrète »

Le rassemblement a également mis en lumière la répression nationale. Un organisateur a présenté Tobias, un étudiant militant de Students for Palestine, comme l’une des 13 personnes « brutalement agressées » lors d’une manifestation devant le salon de l’armement Indo-Pacific à Darling Harbour, où une centaine de personnes ont été aspergées de gaz poivré « pour avoir commis le crime de s’opposer à un génocide ».

Elle a fait valoir que ce sont les entreprises d’armement présentes dans le centre des congrès, qui tirent profit de la destruction de Gaza, qui devraient être jugées pour crimes de guerre.

Tobias a décrit comment la police a chargé les manifestants à coups de poing, à cheval et au spray au poivre, les forçant à se regrouper avant de le traîner dehors, de le jeter à terre, de le maintenir au sol avec un genou dans le dos, lui cassant une côte, puis de le menotter, de le photographier, de prendre ses empreintes digitales et de le détenir dans une cellule pendant six heures.

Il a découvert par la suite qu’avant la date prévue pour son procès, la police et un juge s’étaient déjà réunis et l’avaient condamné par contumace, lui infligeant une amende pour le « traumatisme » causé aux « victimes » de la police et de l’industrie de l’armement contre lesquelles il avait manifesté.

Le génocide comme business

Tobias a fait le lien avec les événements à Gaza, citant les Palestiniens tués dans le nord de Gaza, notamment une femme âgée et son fils, traqués et abattus par un quadricoptère israélien similaire à ceux présentés au salon de l’armement.

Il a évoqué des enfants abattus alors qu’ils ramassaient du bois de chauffage et un père resté paralysé, décrivant Gaza comme un « massacre industriel » de centaines de milliers de personnes et un rasage systématique des hôpitaux, écoles, mosquées et églises, combiné à un refus de fournir de la nourriture, de l’eau et des médicaments. Pour les « monstres qui dirigent le monde », a-t-il affirmé, la souffrance humaine et la destruction ne sont que des marchandises destinées à générer des profits, et il a promis que les manifestants reviendraient en plus grand nombre pour faire échouer les futures conférences sur les armes.

Mouvement de masse et résistance culturelle

Les organisateurs ont souligné que cela s’inscrivait dans un mouvement national et mondial, rappelant les marches record en faveur de la Palestine en Australie, notamment celle qui a rassemblé 300 000 personnes traversant le pont du port de Sydney sous la pluie et une mobilisation nationale d’environ un demi-million de personnes. « Nous représentons la majorité », a déclaré l’un des organisateurs, appelant à maintenir la pression sur un establishment politique et économique « pourri » qui soutient le génocide.

Flottille et poésie : un horizon internationaliste

Avant le discours final, les organisateurs ont présenté Surya McKewan, un participant à la récente flottille Sumud, qui a été blessé et kidnappé lorsque les forces israéliennes ont attaqué la mission civile en mer.

Sa présence a été présentée comme un rappel que ce qui est arrivé aux militants de la flottille n’est qu’une « petite fraction » de la violence infligée quotidiennement aux Palestiniens, mais aussi comme une preuve que de telles actions peuvent mettre en lumière les atrocités et aider à mobiliser les gens dans le monde entier.

Plus tôt, un autre orateur a marqué le deuxième anniversaire de l’assassinat du professeur Refaat Alareer, écrivain engagé et cofondateur du projet « We Are Not Numbers » (Nous ne sommes pas des numéros), en lisant son poème « If I Must Die » (Si je dois mourir) comme un appel à vivre, à se souvenir et à transformer la mort en espoir.

Ce faisant, le rassemblement a ancré sa politique dans les voix des poètes et des martyrs palestiniens, présentant la lutte non seulement comme une résistance au génocide, mais aussi comme un engagement à perpétuer les histoires et les rêves des morts.