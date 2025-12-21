Syrie : un an après la chute du régime de Bachar al-Assad

Le 28 novembre 2024, une coalition de groupes « islamistes », conduite par Abou Mohammed al-Jolani, dirigeant du groupe djihadiste Hayat Tahrir al Cham (HTC), issu de la mouvance al-Qaïda, engage une offensive contre le régime syrien avec le feu vert de la Turquie.

Onze jours plus tard, le 8 décembre 2024, Damas tombe, Bachar al-Assad fuit à Moscou et Jolani, qui reprend son nom civil d’Ahmed al-Charaa, est proclamé président de la transition avant d’annoncer des élections dans quatre ans et une nouvelle constitution.

Le régime syrien dirigé par Bachar al-Assad, à la suite de son père Hafez al-Assad, s’est effondré en quelques jours après plus de 50 ans de pouvoir, sur fond de corruption, de guerre civile, d’une émigration de la moitié du peuple syrien, et d’un appauvrissement massif de la population restée sur place, dont près de 90 % vit désormais dans la pauvreté.

Loin des aspirations démocratiques du peuple syrien, le nouveau pouvoir s’est immédiatement placé sous la dépendance des décisions américaines, turques, israéliennes et des monarchies pétrolières du Golfe. Le groupe HTC, qualifié de « terroriste islamique » au moment de sa prise de pouvoir, a pu être recyclé en gouvernement de transition et recevoir l’appui direct de Donald Trump dès lors qu’il a rompu avec l’Iran et pris ses distances avec la Russie.

Entre novembre 2024 et décembre 2025, le parcours international d’Ahmed al-Charaa le conduit vers la respectabilité. Il est invité à Riyad, puis à l’Élysée le 7 mai, puis à la Maison blanche le 11 novembre. Le journal en langue arabe al-Qods al-Arabi souligne que le nouveau gouvernement a mis fin à la présence des milices iraniennes, du Hezbollah et des groupes affiliés, et présente l’effondrement de (…)