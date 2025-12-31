Chaque décision politique et sociale du gouvernement Merz met à mal sa capacité à gouverner. Mais le parti de gauche Die Linke, attaché à l’État, est prêt à le sortir de toutes les situations délicates, qu’il s’agisse des milliards d’euros d’emprunts de guerre, des élections à la chancellerie, ou, si nécessaire, de l’abstention au Bundestag, comme c’est le cas actuellement pour la question des retraites.

Que réserve l’avenir à ce gouvernement au bord du gouffre ? Dans les derniers sondages, le parti du chancelier, la CDU/CSU, stagne à 24 %, dépassé par l’AfD, qui recueille 26 % des intentions de vote. Le SPD, à 14 %, menace de sombrer davantage. Le parti Die Linke recueille désormais un nombre important de voix, notamment auprès des jeunes, en signe de protestation contre Merz et la droite. Lors des élections, la majorité de ces votes se sont portés sur l’AfD, en réaction à tous les partis traditionnels, y compris Die Linke.

Le camp de la gauche est divisé. Une minorité bruyante s’oppose au soutien apporté au gouvernement Merz et à sa politique, telle que dictée par la direction. Aucune information fiable n’est disponible concernant le BSW. L’année prochaine, il y aura cinq élections d’État et trois élections locales.

Tous les efforts (…)