Le gouvernement de Finlande prêt à massifier la militarisation de la population

Depuis 1918, et la fin de la guerre civile, il existe en Finlande un régime « universel » de conscription masculine pour les hommes de plus de 18 ans, avec possibilité de s’engager dans un service civique, plus long et bien moins indemnisé.

Il est question de rendre ce système plus contraignant pour pousser les jeunes hommes à rentrer dans le service armé. Les organisations de défense des objecteurs de conscience alertent sur le risque d’institutionnalisation de travaux forcés pour la jeunesse à travers une réforme du service civique et appellent les organismes internationaux à contraindre le gouvernement finlandais à respecter la charte internationale des droits de l’homme.

Le projet du gouvernement doit faire passer de 60 à 65 ans, la limite d’âge des réservistes, ainsi qu’une modification constitutionnelle afin d’inclure les hommes des îles d’Aland au service (…)