Macron, Attal et Vautrin profitent de l’escalade guerrière

Dans ses vœux présentés à une faible audience de Français (sa pire audience depuis 2017 !) 31 décembre, Macron a décliné sur le thème de la guerre.

Macron annonce les « premiers pas du service national, pour l’engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation ». Après l’échec du SNU, Macron veut passer en force sur l’embrigadement de la jeunesse sur les décombres de Parcoursup. « L’Europe de la défense a longtemps été un débat. Elle a commencé à se faire, et en 2026, cela s’accélérera. Dès le 6 janvier prochain à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l’Ukraine ».

En effet, Zelensky est de nouveau à Paris ce (…)