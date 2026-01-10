Le Dr Abu Safiya détenu arbitrairement depuis plus d’un an

Post du fils du médecin palestinien sur les réseaux sociaux, le 26 décembre 2025 « Un an s’est écoulé depuis l’arrestation de mon père. Dans sa blouse blanche, il marchait seul au milieu de la mort, de la destruction et devant les chars d’assaut, non par intrépidité, mais parce que son serment et son humanité étaient plus forts que toute peur. Il refusa d’abandonner les enfants et les blessés à l’hôpital, et pour cela, il fut arrêté. Cette image témoigne du courage de l’homme qui était le dernier rempart pour la vie, et c’est la même scène qui s’est terminée par son arrestation injuste. Une année entière d’injustice s’est écoulée. Aujourd’hui, nous ne demandons rien d’autre que sa liberté. Partagez son histoire pour que sa voix continue de résonner. »

« Une année entière d’injustice »

La famille du Dr Hussam Abu Safiya exige sa libération d’une prison israélienne (source : The Cradle).

L’anniversaire a donné lieu à des déclarations des autorités de Gaza et d’organisations internationales de défense des droits humains appelant à faire la lumière sur son sort et à mettre fin à sa détention arbitraire.

Les forces d’occupation ont arrêté le Dr Abu Safiya le 27 décembre 2024 lors d’un raid militaire contre l’hôpital Kamal Adwan, à Beit Lahia.

À l’époque, l’hôpital était le dernier centre médical encore opérationnel desservant le nord de Gaza. Des témoins ont indiqué qu’il avait été arrêté alors qu’il exerçait activement ses fonctions médicales.

Son fils, Elias Abu Safiya, a marqué publiquement cet anniversaire en rappelant le moment où son père a été emmené, déclarant que son père « refusait d’abandonner les enfants et les blessés à l’hôpital, et c’est pour cela qu’il a été détenu ».

Depuis lors, le Dr Abu Safiya est resté en détention israélienne sans inculpation officielle. Son avocate, Ghaid Qassem, ainsi que des organisations de défense des droits humains, affirment qu’il a été transféré à plusieurs reprises entre le tristement célèbre camp de torture de Sde Teiman, dans le désert du Néguev en Israël, et la prison d’Ofer, en Cisjordanie occupée.

La prison de Sde Teiman est largement décrite comme un lieu de torture systémique et de déshumanisation, et a suscité une indignation internationale après la fuite de vidéos montrant le viol collectif d’un détenu palestinien.

La famille de Safiya a déclaré dans un communiqué publié en février qu’il avait passé des semaines à l’isolement et qu’il avait été soumis à « de graves tortures et mauvais traitements », ajoutant que son état s’était détérioré en raison d’un manque de nourriture adéquate et de complications médicales apparues pendant sa détention.

Qassem a déclaré que les visites d’avocats avaient révélé des « signes visibles de torture », notamment de graves affections cutanées et une perte de poids importante, avertissant que son état de santé s’était fortement dégradé et que les détenus avaient un besoin urgent de soins médicaux.

Amnesty International a rapporté que les autorités israéliennes avaient empêché le Dr Abu Safiya de rencontrer un avocat jusqu’au 11 février 2025.

Une visite ultérieure, au début du mois de juillet, a fait état de passages à tabac, de restrictions alimentaires et de refus de soins médicaux adéquats.

Le ministère de la Santé de Gaza, par l’intermédiaire de son directeur Munir al-Bursh, a lancé un appel à une intervention internationale, exhortant les États « à obtenir la libération d’Abu Safiya, à révéler son sort et à lui assurer une protection en vertu du droit international ».

Malgré son apparition sur des listes proposées de libération de prisonniers lors de discussions sur des échanges et des cessez-le-feu, les tribunaux israéliens ont prolongé la détention du DrAbu Safiya de six mois en octobre dernier, en vertu des dispositions dites de « combattant illégal ».