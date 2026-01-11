Libération immédiate de tous les otages palestiniens détenus dans les prisons israéliennes !

L’organisation israélienne de défense des droits des Palestiniens, B’Tselem, recense plus de 10 000 Palestiniens détenus par le service pénitentiaire israélien à l’automne 2025, dont plusieurs milliers au nom de la « sécurité », dispositif permettant à l’État carcéral israélien de maintenir en prison et sans procès de manière discrétionnaire des milliers de personnes, comme le docteur Abu Safiya, enlevé à Gaza depuis plus d’un an et, depuis, régulièrement battu et maltraité.

C’est dans ce contexte que l’association Return The Abducted (Faites revenir les personnes enlevées), fondée par des militants pacifistes israéliens, qui qualifie ces prisonniers d’otages, vient de lancer une pétition qui appelle à leur libération immédiate et à l’application effective du « droit international humanitaire » autant de dispositions dont l’État israélien n’a que faire, avec la totale complicité de l’Union Européenne et des défenseurs officiels des droits de l’homme comme Emmanuel Macron par exemple.

Morts en détention, torture

Une enquête de Physicians for Human Rights – Israel (Médecins pour les droits humains) établit qu’au moins 94 à 98 Palestiniens sont morts en détention israélienne entre octobre 2023 et fin 2025, un chiffre qualifié de « sans précédent » et probablement sous-estimé en raison des disparitions forcées de détenus originaires de Gaza. Les causes de décès identifiées incluent violences physiques, torture, privation de soins, dénutrition et conditions de détention qualifiées de « camps de torture » par plusieurs organisations de défense des droits humains.

Des témoignages évoquent passages à tabac systématiques, agressions sexuelles, privation prolongée de sommeil, isolement, absence d’accès régulier à un avocat, à la famille et au Comité international de la Croix-Rouge.

plus de 450 mineurs incarcérés

Le système concentrationnaire israélien détient environ 350 mineurs palestiniens pour des motifs dits « sécuritaires » et plus d’une centaine pour séjour « illégal » en Israël. De précédents relevés faisaient déjà état de plus de 160 enfants palestiniens incarcérés en 2022 pour des infractions liées à la sécurité, souvent à l’issue d’arrestations nocturnes dans les camps et villages de Cisjordanie.

Les initiateurs de la pétition indiquent que la détention d’enfants dans ces conditions contrevient à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui oblige les États à ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort, pour la période la plus brève possible et dans des lieux adaptés. Il s’agit là encore d’une pratique courante israélienne, qui considère tout individu palestinien, quel que soit son âge comme un suspect.

La pétition exige en outre la fin des disparitions forcées de détenus de Gaza, l’arrêt de la torture et des mauvais traitements, ainsi que des enquêtes internationales indépendantes sur les décès en détention et les violations graves du droit international humanitaire. En qualifiant les personnes détenues sans procès d’« otages », la pétition condamne la détention arbitraire de civils, pratique récurrente du système répressif israélien.

