La mobilisation en Iran se poursuit, ainsi que la répression. Les médias ne cessent de promouvoir, comme solution pour le peuple iranien, Reza Pahlavi, le fils du shah renversé en 1979, qui avait quitté le pays en 1977 pour se former comme pilote d’avion, au sein d’une académie militaire aux États-Unis. Le fils du shah n’est pas revenu en Iran depuis.

Aux États-Unis depuis son départ en 1977, le fils Pahlavi a d’abord suivi des études universitaires sans décrocher un seul diplôme. Il finit par en obtenir un, par correspondance, d’une université du sud des États-Unis.

À la question de journalistes sur comment vivait-il à l’époque, puisqu’il n’a jamais travaillé, il répondait qu’il touchait de l’argent de sa famille ainsi que de partisans iraniens. Il se marie avec une riche iranienne, également réfugiée aux États-Unis.

Les médias le présentent comme l’héritier de la « dynastie » des Pahlavi, qui n’existe pas. Son grand-père, qui portait également le prénom de Reza, était pauvre et avait été recueilli par son oncle à la mort de son père. Il s’engage dans l’armée iranienne, dans les « brigades des Cosaques » pour survivre. Grimpant dans la hiérarchie, il organise un coup d’État en 1921 qui lui permet de devenir le dictateur qu’il fut. En 1925, il dépose le shah (le terme en farsi signifie « empereur ») de la dynastie Qadjar, qui régnait depuis 1788. Le grand-père Reza s’autoproclame ainsi en nouveau shah d’Iran, mais il est écarté du pouvoir « sous pression des alliés » en 1941, du fait de son soutien à Hitler. Il fut exilé en Afrique du Sud. C’est son fils, Mohammad Reza Pahlavi, qui lui succèda comme shah.

En 1943, à Téhéran est organisée la conférence dans laquelle se rencontrent pour la première fois Churchill, Roosevelt et Staline, qui déboucha sur la conférence de Yalta, en 1945. À partir de sa prise de fonction, le shah instaure une dictature des plus (…)