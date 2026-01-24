Palestine : le génocide se poursuit avec la complicité des gouvernements

La réalité, ce sont les 100 enfants tués à Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, comme l’a rappelé le porte-parole de l’Unicef le 13 janvier. Ils ont été tués « par des frappes aériennes, des frappes de drones, y compris des drones kamikazes. Ils sont tués par des tirs de chars. Ils sont tués par des balles réelles. »

La réalité, c’est l’alerte récente d’un observateur international sur les dysfonctionnements liés à l’acheminement de l’aide humanitaire par le Centre de coordination civilo-militaire créé par l’administration américaine, « un centre de planification militaire qui n’améliore pas la situation des Palestiniens » mais qui est, dans les faits, instrumentalisé par le gouvernement de Netanyahou et les États-Unis (Franceinfo, 14 janvier).

Le 20 janvier, on apprend que des bulldozers israéliens ont abattu en toute impunité des bâtiments du siège de l’Unrwa à Jérusalem-Est, dans un contexte où l’ONG américaine Physicians for Human Rights (PHR, Médecins pour les droits humains) et PHR Israël ont publié le 14 janvier des rapports qui ciblent les « violences reproductives » commises par l’armée israélienne à Gaza. La famine organisée, les attaques contre les structures permettant de soigner la population, ont dévasté « la capacité reproductive des Palestiniennes de Gaza. » Le Monde relaie des témoignages recueillis par l’ONG B’Tselem sur des violences sexuelles récurrentes dans les prisons israéliennes (20 janvier).

La réalité, c’est l’hypocrisie des gouvernements qui, comme en France, communiquent tambour battant qu’ils expédient 383 tonnes de vivres pour la population de Gaza, alors que 36 ONG ont été expulsées par Netanyahou. Les mêmes gouvernements n’ont cessé, États-Unis en tête, l’exportation d’armes à destination de l’État génocidaire.

La complicité à l’égard de Netanyahou a encore permis à ce dernier de bombarder de nouveau le sud et le centre de Gaza, le sud du Liban et de kidnapper des habitants dans le sud de la Syrie. Elle permet qu’en Cisjordanie, les violences des colons s’intensifient.

C’est contre la poursuite du génocide que plus de 300 000 personnes en Europe ont signé une pétition pour la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël. Des rassemblements, des manifestations continuent d’avoir lieu toutes les semaines contre le génocide à Gaza, contre les gouvernements complices.