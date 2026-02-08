Brésil : « Pour la défense des droits des migrants »

Nous publions la contribution de militants qui préparent cette initiative au Brésil.

La politique fasciste de l’ICE, dotée d’un financement massif prévu à hauteur de 30 milliards de dollars pour cette année, hante les millions de migrants qui vivent aux États-Unis. Les déportations, qu’elles soient menées directement par l’ICE ou qu’elles s’ajoutent aux « auto-déportations », dépassent déjà les deux millions de personnes. Le nombre de places dans les centres de détention peut atteindre 100 000 lits.

Le résultat se voit quotidiennement dans la presse américaine : persécutions, arrestations arbitraires, peur de sortir dans la rue, même parmi ceux qui possèdent la citoyenneté américaine, et désormais des assassinats en plein jour, comme celui de Renee Nicole Good dans le Minnesota. L’année 2025 a enregistré le plus grand nombre de personnes mortes sous la garde de l’ICE depuis 2004, selon le journal The Guardian.

L’action de l’ICE et la politique d’expulsion des migrants font partie de la nouvelle politique nationale de sécurité du gouvernement (…)