New York : « La plus grande grève infirmière de l’histoire de la ville»

Le jeudi 29 janvier, les membres de la NYSNA (Association des infirmières et infirmiers de New York, Ndlr) organiseront une journée d’action pour exiger l’exclusion de l’ICE des hôpitaux.

Le matin, des membres du Congrès rejoindront les infirmières et infirmiers sur la ligne de grève à l’hôpital Mount Sinai afin de poursuivre leurs appels à maintenir l’ICE hors des hôpitaux et à protéger et prendre soin de nos communautés immigrées.

Tout au long de la journée, les infirmières et infirmiers de la NYSNA organiseront des veillées sur différents piquets de grève. En soirée, ils rejoindront l’AFGE et d’autres alliés syndicaux au VA NY Harbor Healthcare Center pour une veillée en hommage à Alex Pretti (infirmier), dans le cadre d’une semaine d’actions à travers le pays en son honneur et en mémoire d’autres personnes tragiquement tuées par l’ICE.

Piquets de grève quotidiens

Au 18e jour de la grève la plus longue et la plus importante de l’histoire de New York, les infirmières et infirmiers de la NYSNA continuent de défendre leurs patients et d’exiger des soins de qualité pour tous les New-Yorkais, en faisant de la sécurité une priorité dans leurs revendications.

Les grévistes continueront de se réunir en comités de négociation pour travailler sur des propositions. Des médiateurs rappelleront infirmières, infirmiers et directions hospitalières à la table des négociations plus tard dans la semaine.

Les infirmières et infirmiers poursuivent les piquets quotidiens dans l’espoir de conclure des conventions équitables protégeant la sécurité des soignants et des patients.

La présidente de la NYSNA, Nancy Hagans (infirmière en soins critiques), a déclaré : « La présence de l’ICE met en danger nos patients, nos infirmières et infirmiers et l’ensemble de nos communautés. En tant qu’infirmière immigrée et dirigeante d’un syndicat dont de nombreux membres sont immigrés ou enfants d’immigrés, cette question me touche profondément. Les infirmières et infirmiers continueront de protéger leurs collègues et la capacité de leurs patients immigrés à accéder à des soins sûrs et de qualité, et à vivre dans la dignité et sans peur. »

La semaine dernière, des agents fédéraux de l’immigration au Minnesota ont brutalement tué l’infirmier de soins intensifs Alex Pretti, qui avait sauvé la vie de vétérans.

Comme les infirmières et infirmiers de la NYSNA, il s’est battu pour protéger ses patients et sa communauté. Les infirmières et infirmiers de la NYSNA honorent sa mémoire ainsi que celle de toutes les autres victimes de la violence de l’ICE.

Journée d’action contre la présence de l’ICE

Le mercredi 27 janvier, la présidente de la commission travail du conseil municipal, Shirley Aldebol, a exprimé sa solidarité en rejoignant les infirmières et infirmiers sur la ligne de grève. Le mardi 27 janvier, les infirmières et infirmiers ont organisé une journée d’action à Mount Sinai pour protester contre la présence de l’ICE, en solidarité avec les communautés immigrées.

Des internes et résidents du CIR/SEIU ont également rejoint les grévistes sur les piquets à Montefiore le lundi et à Mount Sinai West le mardi. Au cours des deux dernières semaines de grève, les infirmières et infirmiers ont organisé des veillées avec des familles et des patient·e·s, accueilli des élus et des alliés – dont le sénateur Bernie Sanders et le maire Zohran Mamdani –, participé à des actions non violentes et tenu des prises de parole dans les quatre hôpitaux. (…)

Alors que les hôpitaux continuent d’exagérer les revendications des infirmières et infirmiers et les coûts pour leurs systèmes en invoquant des conditions économiques défavorables, ils continuent d’engranger des profits. Au cours des trois premiers mois de 2025, le système de santé Mount Sinai a enregistré plus de 1,2 milliard de dollars de revenus pour l’hôpital Mount Sinai de l’Upper East Side, soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période l’an dernier.

Ces gains ont été réalisés tout en mettant de l’argent de côté en prévision de dépenses de plusieurs millions de dollars pour des infirmières et infirmiers intérimaires.