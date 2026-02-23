Loi de financement de la Sécurité sociale : le PS a menti

Le 16 décembre dernier, le PS s’associait au gouvernement Lecornu-Macron pour faire voter un projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026 qui amplifie le démantèlement du système de santé et l’étranglement de la Sécu – dans un contexte où on ne compte plus les décès aux urgences et où le taux de pauvreté ne cesse d’augmenter.

Alors que les fédérations syndicales de la Santé et de la Sécu demandaient aux députés de ne pas s’associer à cette attaque, alors que tout le monde sait que les décisions gouvernementales frappent les droits des malades, des retraités, des familles, le PS avait organisé une comédie pour, selon lui, « éviter des mesures plus drastiques et plus dures (…)