« Meeting international de Londres contre la guerre : une importance primordiale »

Le 6 février, les travailleurs portuaires de plus de vingt-cinq ports européens et méditerranéens, de Tanger au Maroc à Mersin en Turquie, en passant par Bilbao en Espagne, du Pirée en Grèce et de la plupart des ports italiens, ont manifesté et fait grève ensemble sur un même mot d’ordre : « Les dockers ne travaillent pas pour la guerre ! » Une première depuis des années. Quel bilan tires-tu de cette mobilisation ?

Maurizio Coppola : Cette mobilisation nous a montré au moins trois choses. La première est que les deux ans de mobilisations pour la Palestine ont laissé une trace importante dans la conscience des travailleuses et des travailleurs.

Sans l’irrésistible lutte du peuple palestinien et la capacité des organisations politiques et syndicales d’absorber cette lutte au sein de leurs réflexions et la transformer en orientation stratégique, cette mobilisation internationale et internationaliste du 6 février 2026 n’aurait pas été possible. Qu’est-ce que cela veut dire exactement ?

Les dockers ont pris conscience qu’ils sont insérés et occupent une position déterminante dans la chaîne de la valeur au niveau global et ainsi aussi de l’économie de guerre qui domine cette phase du capitalisme.

La deuxième chose est liée à l’impact réel de cette dernière grève des dockers. En Italie, là où les syndicats ont un ancrage comme à Gênes, Livourne et Ancona, les grèves ont fonctionné, les ports ont été bloqués et des navires commerciaux de l’entreprise israélienne ZIM n’ont pas pu amarrer.

Dans d’autres ports où la construction syndicale est encore dans un état initial, il y a eu des actions symboliques, mais avec une participation populaire beaucoup plus faible comparée aux deux grandes grèves de septembre et octobre 2025. Bien sûr, ceci est lié au fait que l’accord de cessez-le-feu à Gaza a fortement démobilisé la population italienne.

Le troisième point : la censure médiatique est énorme par rapport à l’importance d’une grève internationale. Rares sont les journaux et les médias qui ont parlé de cette grève. Il y a donc tout un plan pour cacher les actions des (…)